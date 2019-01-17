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Разработки молодых ученых

Новую для Беларуси автоматическую систему, которая отображает структуру почвы, разработал аспирант БГУ. Алексей Сазонов занимается созданием новой геоинформационной платформы. Это совокупность интерактивных карт, по которым можно определить площадь земли и периметр земельного участка. Новая платформа помогает выяснить качество сельскохозяйственных земель, разработку можно использовать при прогнозировании урожайности. Новая платформа молодого ученого также помогает при оценке стоимости земли.

Пока проанализированы карты 22 районов Минской области. Вскоре завершится анализ еще двух областей.

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