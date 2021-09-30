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Разработкой новых сортов винограда занимаются в Институте плодоводства НАН Беларуси

Несмотря на неблагоприятную осеннюю погоду, садоводы области планируют собрать хороший урожай винограда. Так, в Институте плодоводства Национальной академии наук выращивают более 500 сортов винограда - столовых и технических. Последние позволяют свершать научный прорыв. Например, на основе венгерских сортов создан отечественный гибридный фонд. Среди самых перспективных и "маршал фош" французской селекции.

Основные задачи ученых - сокращение импорта и повышение экспорта отечественной сладкой продукции. В планах - создание новых технических сортов для разных видов переработки.

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