Разработку новых форм и методов противодействия современным угрозам обсуждают в Минске

В Минске проходит международная научно-практическая конференция по противодействию терроризму.

Обсудить вопросы пограничной безопасности, а также новые формы и методы противодействия современным угрозам, правовое обеспечение и подготовку специалистов в интересах укрепления погранбезопасности на внешних границах СНГ собрались далеко не теоретики, а практики, знающие, как реагировать на вызовы и угрозы, которые так стремительно перерастают из потенциальных в реальные.

Перед началом встречи за круглым столом единомышленников начальник Института погранслужбы Беларуси Сергей Жилинский рассказал журналистам, что белорусская сторона как инициатор международной конференции будет больше обращать внимания на вооружение и оснащение, используемые нашими пограничниками при несении службы. И, конечно же, на вопросы образования. И как пример - для участников конференции была организована выставка техники, которую используют наши пограничники. Все это разработки белорусских предприятий.

Андрей Горулько, представитель ОАО "АГАТ - системы управления":

"Учитывая специфику пограничной службы и не только, мы представляем здесь беспилотный летательный аппарат "Беркут-3", который предназначен для ведения воздушной разведки в целях обнаружения определенных данных обстановки для передачи и принятия решения".

Андрей Горулько, представитель ОАО "АГАТ - системы управления"

Как рассказал, Сергей Жилинский, в Институте пограничной службы в первую очередь обращают внимание на самые передовые технологии, а также на вопросы, связанные с подготовкой специалистов, умеющих использовать в охране государственных границ современные средства.

По его словам, в институте уже приступили к подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов и операторов, которые будут противодействовать им. "В образовательной программе вуза в первую очередь основное усилие сосредотачиваем на огневой подготовке, тактической подготовке и физической подготовке", - отметил Сергей Жилинский.

И пока в Минске эксперты стран Содружества обсуждают новые формы и методы противодействия трансграничной преступности, Запад демонстрирует на границе политику геноцида и ксенофобии, насилия и издевательства. Польские, латвийские и литовские власти, например, возвели забор на границе с Беларуси, чтобы бороться с мигрантами. Это при том, что представители стран сами говорят о том, что эффективность таких заграждений составляет всего лишь 60 %. И вся их борьба заключается в том, что через калитки для миграции животных очень удобно… вытеснять мигрантов.

Очередной инцидент произошел 29 октября на польской границе. 15 избитых беженцев нашли белорусские пограничники.