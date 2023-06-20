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Разрешить бытовые вопросы жителей столицы и Минской области поможет прямая линия 24 июня
Благоустройство территорий, капремонт или строительство жилья - решить бытовые вопросы жителям центрального региона и столицы помогают прямые телефонные линии. Такая возможность будет и в эту субботу - 24 июня.
Так, на прямую связь с минчанами выйдет заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун. Принимать телефонные обращения будут с 9:00 до 12:00. Номер телефона: 8 (017) 222-44-44.
А в Миноблисполкоме жителей центрального региона выслушает председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Номер телефона: 8 (017) 500-41-60.
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