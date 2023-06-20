ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Разрешить бытовые вопросы жителей столицы и Минской области поможет прямая линия 24 июня

Благоустройство территорий, капремонт или строительство жилья - решить бытовые вопросы жителям центрального региона и столицы помогают прямые телефонные линии. Такая возможность будет и в эту субботу - 24 июня.

Так, на прямую связь с минчанами выйдет заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун. Принимать телефонные обращения будут с 9:00 до 12:00. Номер телефона: 8 (017) 222-44-44.

А в Миноблисполкоме жителей центрального региона выслушает председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Номер телефона: 8 (017) 500-41-60.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все