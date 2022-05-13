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Разрисован мост на Немиге: возбуждено уголовное дело
Эти "художники" от слова "худо" попали в поле зрения правоохранительных органов за граффити, нарисованные на обновленном мосту на Немиге. В милицию в конце прошлого месяца поступило сообщение о разрисованном (под покровом ночи) путепроводе. Сыщикам удалось вычислить предполагаемых вандалов - накануне на подозреваемых надели наручники.
Сотрудниками столичного уголовного розыска задержаны двое парней (22 и 23 лет), которые краской из аэрозольного баллончика нанесли надписи на подпорной стенке опоры путепровода. Установлено, что ранее младший из задержанных привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за совершение хулиганства.
Оставленные на стене художества специалисты оценили более чем в 600 рублей ущерба. Возместить его фигурантам придется в стократном размере.