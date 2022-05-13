Разрисован мост на Немиге: возбуждено уголовное дело

Сотрудниками столичного уголовного розыска задержаны двое парней (22 и 23 лет), которые краской из аэрозольного баллончика нанесли надписи на подпорной стенке опоры путепровода. Установлено, что ранее младший из задержанных привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за совершение хулиганства.

Кирилл Беркозов, замначальника Центрального РУВД г. Минска

