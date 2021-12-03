Разрушенный мост через реку Рова восстановили в Борисовском районе

Комфортное передвижение по новому покрытию восстановлено. Через реку Рова в Борисовском районе открыли транспортный трафик. Под звуки моторов по новому путепроводу проехали первые авто. В мае здесь произошло обрушение конструкции. Спровоцировал чрезвычайную ситуацию многотонный грузовик. Под ним пролеты дали трещину. Мост отстроили практически заново: расширили проезжую часть, обновили несущие конструкции.



До 2025 года обслуживающие организации (после тщательного обследования) должны отремонтироватьеще несколько мостовых сооружений в Минской области, требующие особого внимания.