Развеем фейк о Могилевской областной клинической больнице

Оказываем помощь пациентам плановую, оказываем экстренную помощь. Также некоторое количество пациентов с COVID-19 проходит лечение на нашей базе. Существенных изменений по контингенту и по видам помощи, по заболеваниям не произошло. Изменений профиля больницы нам никто не давал указаний производить. Мы работаем так, как и должны работать в рамках своих отделений. В рамках тех специальностей, по которым мы раньше оказывали помощь.

Леонид Соколов, заместитель главврача Могилевской областной клинической больницы