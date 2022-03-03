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Развеем фейк о Могилевской областной клинической больнице

В Могилевской областной клинической больнице опровергают лживую информацию о переводе медучреждения в режим госпиталя. Больница работает в штатном режиме и оказывает помощь жителям региона. Пациентам согласно плану оказывается весь комплекс медуслуг.

Оказываем помощь пациентам плановую, оказываем экстренную помощь. Также некоторое количество пациентов с COVID-19 проходит лечение на нашей базе. Существенных изменений по контингенту и по видам помощи, по заболеваниям не произошло. Изменений профиля больницы нам никто не давал указаний производить. Мы работаем так, как и должны работать в рамках своих отделений. В рамках тех специальностей, по которым мы раньше оказывали помощь.
Леонид Соколов, заместитель главврача Могилевской областной клинической больницы

Сейчас в больнице проходит лечение около 850 пациентов. Это жители Могилевской области.

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