Развенчанный фейк в отношении Марины Арзамасовой

Очередной развенчанный фейк в отношении белорусского спорта. В СМИ появилась новость о том, что с чемпионкой мира по легкой атлетике Мариной Арзамасовой якобы разорвали контракт из-за ее гражданской позиции. Как выяснилось, в центре олимпийской подготовке по легкой атлетике Марина никогда и не работала. Сейчас у Арзамасовой контракт с Вооруженными силами Беларуси, и никто не собирается его прерывать. Впрочем, стоит отметить, что в данный момент Марина в декретном отпуске по уходу за ребенком, о чем завуалированно и написала спортсменка в своем "Инстаграме". Напомним, в конце лета прошлого года за нарушение антидопинговых правил Международная федерация легкой атлетики временно отстранила Марину Арзамасову от соревнований. В допинг-пробе легкоатлетки было обнаружено запрещенное вещество.