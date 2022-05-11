Развеять фейки о нашей стране - на АЭС сегодня побывали литовские блогеры

Узнать всю правду и донести ее своим зрителям и читателям! В Беларуси в эти дни находятся литовские блогеры. Они посещают предприятия, общаются с людьми и постоянно убеждаются, что их власть привыкла говорить о Беларуси исключительно на языке фейков. Особенно политизирован вопрос работы нашей АЭС под Островцом и ложь о якобы небезопасности станции. Материал Антона Малюты.

Белорусская АЭС - это режимный объект, и попасть сюда может далеко не каждый. Но сегодня сделали исключение для литовских блогеров. У них очень важная и благородная миссия - узнать, увидеть и услышать всю правду и донести до жителей Литвы.

В процессе экскурсии и диалога развеяли все фейки о нашей станции. Подробно рассказали, для чего Беларусь сделала ставку на мирный атом и почему для строительства выбрали площадку именно под Островцом. Особое внимание уделили безопасности - важно было показать, что АЭС соответствует всем необходимым требованиям. И все это в интерактивной форме.

Да, все аспекты атомной энергетики литовцы изучают у нас, в своей стране такой возможности нет. Все чаще звучат мнения о том, что Игналинскую АЭС останавливать не стоило. Теперь ни о какой энергетической независимости говорить не приходится, а все это отражается на кошельках обычных людей.

Не хватает дешевой электроэнергии, которую бы мы могли взять у вас. И вот это причина нашего сюда визита, мы хотим знать условия, возможности. У нас это больное место, потому что электричество дорогое. Оно повседневно нужно каждому и составляет немалый процент, который мы платим от своего заработка. Эрика Швянченене, координатор общественного объединения "Форум добрососедства" (Литва)

Приедем к себе в Литву и расскажем людям, как по-настоящему есть. Конечно, там у нас могут быть из-за этого проблемы. Но мы делаем все, что зависит от нас. Эдикас Ягелавичус, замглавы общественного объединения "Форум добрососедства" (Литва)





А тем временем использование мирного атома дает ощутимый эффект. Первый блок БелАЭС выработал уже более 9 млрд киловатт-часов энергии. Это позволило заместить больше 2 млрд кубометров газа. Увеличить эти показатели поможет ввод второго энергоблока.

Второй энергоблок находится на стадии пусконаладочных работ. Мы отрабатываем испытания, которые положены специальными программами. Работа ведется планово. Планируем, что в этом году блок включим в работу. Михаил Михадюк, замминистра энергетики Беларуси

Да, Беларусь открыто говорит о том, что происходит на нашей АЭС. И вот еще пример - международные стресс-тесты мы провели на добровольной основе. Получили рекомендации и активно воплощаем их на практике. Но этого литовские власти знать не хотят - они пугают своих граждан откровенными фейками.

Психоз происходит. Раздают в Вильнюсе таблетки йода, потому что думают, что вот-вот взорвется станция. И они будут выживать этим йодом. Вообще, говорят, что электричество из Беларуси плохое. Казимерас Юрайтис, журналист (Литва)

Все отрицательное. Положительных никаких не может быть даже помыслов. Даже обстоятельство, что мы сюда приехали, вызвало у них такой гнев, что это обрекло нас на уголовные дела. Публично говорят даже через главные СМИ, что надо на нас уголовные дела заводить, отнимать гражданство и другие дикости. Жилвинас Ужкурайтис, блогер (Литва)

Но все равно блогеры не намерены сдаваться и уже готовят материалы для YouTube и соцсетей. В то же время работы на АЭС продолжаются. С вводом второго энергоблока Беларусь закроет почти 40 % внутренних потребностей в электричестве. Конечно, готовы работать и на экспорт. Было бы желание у сопредельной стороны.