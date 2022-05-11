Развеять фейки о нашей стране - на АЭС сегодня побывали литовские блогеры

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Узнать всю правду и донести ее своим зрителям и читателям! В Беларуси в эти дни находятся литовские блогеры. Они посещают предприятия, общаются с людьми и постоянно убеждаются, что их власть привыкла говорить о Беларуси исключительно на языке фейков. Особенно политизирован вопрос работы нашей АЭС под Островцом и ложь о якобы небезопасности станции. Материал Антона Малюты.
Белорусская АЭС - это режимный объект, и попасть сюда может далеко не каждый. Но сегодня сделали исключение для литовских блогеров. У них очень важная и благородная миссия - узнать, увидеть и услышать всю правду и донести до жителей Литвы.
В процессе экскурсии и диалога развеяли все фейки о нашей станции. Подробно рассказали, для чего Беларусь сделала ставку на мирный атом и почему для строительства выбрали площадку именно под Островцом. Особое внимание уделили безопасности - важно было показать, что АЭС соответствует всем необходимым требованиям. И все это в интерактивной форме.
Да, все аспекты атомной энергетики литовцы изучают у нас, в своей стране такой возможности нет. Все чаще звучат мнения о том, что Игналинскую АЭС останавливать не стоило. Теперь ни о какой энергетической независимости говорить не приходится, а все это отражается на кошельках обычных людей.
Не хватает дешевой электроэнергии, которую бы мы могли взять у вас. И вот это причина нашего сюда визита, мы хотим знать условия, возможности. У нас это больное место, потому что электричество дорогое. Оно повседневно нужно каждому и составляет немалый процент, который мы платим от своего заработка.
Приедем к себе в Литву и расскажем людям, как по-настоящему есть. Конечно, там у нас могут быть из-за этого проблемы. Но мы делаем все, что зависит от нас.
А тем временем использование мирного атома дает ощутимый эффект. Первый блок БелАЭС выработал уже более 9 млрд киловатт-часов энергии. Это позволило заместить больше 2 млрд кубометров газа. Увеличить эти показатели поможет ввод второго энергоблока.
Второй энергоблок находится на стадии пусконаладочных работ. Мы отрабатываем испытания, которые положены специальными программами. Работа ведется планово. Планируем, что в этом году блок включим в работу.
Да, Беларусь открыто говорит о том, что происходит на нашей АЭС. И вот еще пример - международные стресс-тесты мы провели на добровольной основе. Получили рекомендации и активно воплощаем их на практике. Но этого литовские власти знать не хотят - они пугают своих граждан откровенными фейками.
Психоз происходит. Раздают в Вильнюсе таблетки йода, потому что думают, что вот-вот взорвется станция. И они будут выживать этим йодом. Вообще, говорят, что электричество из Беларуси плохое.
Все отрицательное. Положительных никаких не может быть даже помыслов. Даже обстоятельство, что мы сюда приехали, вызвало у них такой гнев, что это обрекло нас на уголовные дела. Публично говорят даже через главные СМИ, что надо на нас уголовные дела заводить, отнимать гражданство и другие дикости.
Но все равно блогеры не намерены сдаваться и уже готовят материалы для YouTube и соцсетей. В то же время работы на АЭС продолжаются. С вводом второго энергоблока Беларусь закроет почти 40 % внутренних потребностей в электричестве. Конечно, готовы работать и на экспорт. Было бы желание у сопредельной стороны.