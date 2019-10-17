Развитая сеть участков аэробного компостирования может на 10 % сократить объем мусора на свалке

Опавшую листву на производстве под Минском превращают в органику. В прошлом году открылся первый в стране участок аэробного компостирования. Сырье - листву, траву, ветки деревьев - сначала измельчают, потом формируют в траншеи. В течение трех месяцев полученная масса принимает солнечные и воздушные ванны, а потом проходит через сито. После всех этапов переработки из опавшей листвы получается компост.



Развитая сеть специализированных площадок может на 10 процентов сократить объем мусора, который отправляется на свалку. Расширение экотехнологии запланировано и в других городах. Следующий на очереди после столицы - Могилев.



