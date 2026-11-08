Развитие регионов через призму АПК: Шкловский район принял республиканский семинар-обучение

Современные подходы к региональному развитию на примере Шкловского района рассмотрели участники Республиканского семинара-обучения. Главная тема - аграрная. И неслучайно. АПК является локомотивом всех преобразований.

Поэтому локациями стали мехмастерские, МТК, производства, в том числе сухих кормов. За годы в развитии Шкловского района удалось сделать немало. Все подходы отрабатывают именно здесь.

Район должен стать примером для подражания. Предметный разговор об этом, как анонсировал глава государства, состоится 9 ноября.

Шкловский район

Несколько производственных ангаров. Ремонтные мастерские, цех реставрации, станция технического обслуживания.

А ведь еще год назад эта территория простаивала. Старые помещения пришлось снести, навести порядок и, по сути, с нуля создать новое производство.

Райагросервис - то, чего в районе не хватало. За большими ремонтами двигателей, агрегатов приходилось местным сельхозпредприятиям добираться в Могилев, а то и вовсе на заводы-изготовители в другие регионы. Для Шкловского района в этом плане теперь все изменилось.

Сергей Низовец, директор РУП "Шкловский райагросервис":

"Работает центральная ремонтная мастерская, работает цех сварки, работает СТО, функционирует цех горкомплекта, где находится обменный фонд нашей организации. Ремонтируем полностью весь спектр техники. Это касается трактора МТЗ, полностью вся линейка, погрузчики "Амкодор", вся линейка, техника автомобильного завода МАЗ".

Юрий Косенко, главный инженер РУП "Шкловский райагросервис":

"Идет обучение на заводах, идет обучение на производственных базах, которые уже давно работают. Мы получили дилерство от МАЗа, "Амкодора", Гомсельмаша и МТЗ. Это наши флагманы по сельхозтехнике. Таким образом реализовано поручение о мультибрендовых сервисах".

Создание райагросервиса - результат исполнения поручений Президента, которые он дал будучи на Шкловщине в феврале 2025 года. Район должен стать примером для всех. Трудоустроены почти полсотни специалистов. А главное - это автономность в ремонте техники на месте. Заключены дилерские договоры со всеми ведущими производителями. Потенциал нового предприятия 8 ноября оценили специалисты со всей страны.

Владимир Махнач, гендиректор предприятия "Брестоблагросервис":

"Техника, которая приходит в сельское хозяйство, значительно отличается от той, которая была там и 10 лет, и 15 лет назад по сложности, по технологичности, по ремонтопригодности и т. д. Для того чтобы эта техника правильно и хорошо эксплуатировалась, ее надо правильно и обслуживать, и ремонтировать. И не в каждом хозяйстве такие условия можно создать. Для этого и Президент, и правительство приняли решение о том, что районные агросервисные организации должны быть, должны развиваться. Сегодня мы видим один из ярчайших примеров".

"Конечно же, надо иметь что-то свое и для обслуживания, и для сопровождения. Поэтому это направление, которое сейчас мы видим, как оно развивается, оно обязательно. Лучше я, наверное, так скажу пословицей - лучше свое ольховое, чем чужое дубовое. Здесь сделано так, как должно быть. Комфортно людям работать, тепло, сухо, светло. Так и должно быть на любом рабочем месте", - отметил председатель Ивановского райисполкома Николай Бортник.

За 2 года удалось существенно обновить и комбикормовый завод. Сегодня его производственная мощность - 100 тыс. т в год. Своя линия по переработке маслосемян рапса - до 5 тыс. т. 2 зерносушильных комплекса. Госинвестиции составили 22 млн рублей. Это и устройство дезбарьеров, модернизация транспортировки и хранения зерна, лаборатории. Ожидаемая выручка - свыше сотни миллионов рублей в год.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"У нас много уже сделано. Нельзя сказать, что у нас этого нет. Есть действительно очень много объектов, которые в хорошем, идеальном состоянии производят качественную продукцию. Тем не менее каждый для себя увидит, что в таком небольшом районном центре есть сегодня и комбикормопроизводство, есть сегодня и современные молочно-товарные комплексы, есть сегодня и мастерские, значит, мы же не просто показываем там наведение порядка. Каждый для себя возьмет то, что надо ему сделать в своем регионе".

Стратегическая задача для завода - обеспечить потребность Шкловского района в комбикорме. В перспективе перевод предприятия на режим нон-стоп. А значит, стабильная работа для полусотни специалистов.

Еще одно важное производство в процессе получения качественной сельскохозяйственной продукции - база хранения и переработки минеральных удобрений. Таких в Могилевской области 8 под патронажем управляющей компании холдинга "Агромашсервис". Шкловская снабжает не только свой район, но и соседей - Круглянский, Белыничский. В прошлом году провели модернизацию. Новое оборудование, отремонтировали склады, подъездные пути, производственные мощности увеличились. Соответственно выросла выручка.

Валерий Хелский, председатель Гродненского райисполкома:

"Мы всегда ищем самое хорошее, что можно применить у себя. Во-первых, это ухоженность территории, ухоженность баз. Все достаточно компактно, достаточно технологично. Поэтому это очень правильный семинар, здесь есть много чего, что можно применить и у себя, и позаимствовать, и порадоваться за своих коллег".

Важные шаги сделаны и в укреплении животноводческой базы. Для выполнения поручений главы государства разработана региональная стратегия развития молочной отрасли. Главная идея - уйти от привязного содержания и увеличить производство. До 2030 года - построить и реконструировать 85 МТК и выйти на объем в миллион тонн молока. Объектом семинара-учебы стало и сельхозпредприятие "Говяды-агро", где не единожды бывал Президент.

Андрей Ратомский, председатель Несвижского райисполкома:

"Скот становится другим, более продуктивным, скот становится больше размерами, требует другого внимания, других подходов, то есть это уже идет совершенствование. Польза в таких семинарах всегда есть, потому что сегодня все друг у друга учимся, смотрим, всегда находишь какой-то момент. Кажется, вроде район развитой, но все равно приезжаешь и видишь какие-то изюминки, которые можно применить".

Еще одна локация - комплекс по выращиванию племенного скота мясных пород на 800 голов вблизи д. Кривель. "Герефорды" уже приносят прибыль. Главная же задача - увеличение поголовья чистопородного скота. Реализация племенного так называемого ремонтного молодняка. Задача максимум - обеспечить им и внутренний рынок, и экспорт.

"Нам представилась возможность на примере наших могилевских коллег посмотреть великолепный объект, как я считаю, правильно возведенный технологический объект. В конечном итоге, правильно вчера сказал глава государства, мясом мы заниматься должны. В первую очередь это и внутренний рынок, второе, это премиальный продукт для республики в целом", - отметил помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Многочисленное преобразование и организационное по количеству сельхозпредприятий, и инвестиционное по строительству фактически восстанавливали, где-то строительству новому, где-то по восстановлению базовых организаций, которые когда-то существовали в Шкловском районе. Здесь на примере одного субъекта регионального можно увидеть в локации 30-40 км. И цель Президента, чтобы каждый председатель райисполкома принял со своими специалистами решение, что для его района наиболее оптимально".

Главная идея масштабной перезагрузки - снятие груза дотационности. А в будущем приход к самодостаточности таких районов. Ближайшая пятилетка должна показать, верна ли ставка.