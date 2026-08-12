Развитие регионов, закрепление молодых специалистов - о чем говорили полочане на встрече с Богоделем

12 августа важные темы были в фокусе внимания участников проекта "Пульс страны": безопасность, обстановка у наших границ, развитие регионов, точки роста для промышленности, а также поддержка материнства и детства.

Откровенный разговор состоялся в Полоцке. На встречу с начальником факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андреем Богоделем пришли представители разных сфер.

Александр Соколов, заместитель заведующего Полоцкой центральной городской поликлиникой:

"На данный момент меня интересует вопрос централизации здравоохранения, так как оно сильно продвинулось даже за последние полгода в сфере централизации информационной системы. Какие будут нововведения, какие будут особенности в дальнейшем, потому что она еще развивается, и интересно, к чему она приведет".

"Именно за каверзными интересными вопросами я, прежде всего, сюда и приехал. Нормальный живой разговор. Именно в рамках живого разговора можно посмотреть, какие же вопросы сегодня наиболее интересны, - прокомментировал Андрей Богодель, замначальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси. Нам нужно защитить не только государство, не только общество, но и каждую отдельную личность. А это уже то, с чем мы работаем".

Андрей Богодель

Развитие промышленности в регионах, выпуск конкурентной продукции, закрепление молодых специалистов - с этими вопросами на встречу пришли работники предприятия "Полоцк-Стекловолокно".

Ольга Иванова, начальник управления по техперевооружению и капремонту ОАО "Полоцк-стекловолокно":

"Вопрос в том, каким образом мы будем пополнять штат будущих наших сотрудников, потому что есть возможность их учить, помогать, развиваться. Можно поправить квалификацию с помощью дополнительного образования. Поэтому условия на нашем предприятии конкретно большие. Мы готовы помогать, развивать, продвигать и давать площадку для развития. Хотелось бы только, чтобы молодые специалисты имели на это желание, а возможность мы предоставим".

Отметим, "Пульс страны" - это большой диалог представителей всех сфер деятельности, который формирует срез мнений в регионах. Такие встречи подтверждают: диалог власти и общества переходит в практическую плоскость.