Развитие туризма и уникальных локаций Беларуси обсудил Михаил Русый со студентами Бреста

Отдельное внимание было уделено промежуточным результатам в работе над расширением туристических границ в районах Припятского Полесья. Выполнение этой программы до 2030 года Президент поручил курировать уполномоченному представителю главы государства в Брестской области.

Уникальных природных видов в стране немало. Например, очень популярен экзотический маршрут по "морю Геродота" в пойме реки Припять на территории Белорусского Полесья, многие хотят увидеть белорусские тюльпановые поля, которые не хуже голландских. Новый вид белорусского туризма только в 2026 году привлек свыше 20 тыс. человек. И главная задача - эти объекты грамотно подчеркнуть и раскрыть, в частности, и студентам педвуза, в котором готовят в том числе и специалистов индустрии путешествий.