Развитие атеросклероза не всегда зависит от питания и образа жизни, предупреждает доктор

Атеросклероз - заболевание, поражающее артериальные сосуды по всему организму. Как оказалось, эта патология не всегда возникает из-за неправильного питания, иногда причина кроется в наследственности, пишет sb.by.

По словам доктора, существует целая группа генетических заболеваний, которая связана с повышением уровня холестерина.

"Атеросклероз передается по наследству. Существуют семейные гиперлипидемии. Это целая группа генетических заболеваний, которая связана с повышением уровня холестерина", - обратил внимание врач.

Наряду с этим доктор сообщил, что в такой ситуации атеросклероз может развиться у пациента даже в том случае, если он будет придерживаться здорового образа жизни.

"Передача атеросклероза по наследству не зависит ни от питания, ни от образа жизни. Только генетика", - заключил врач.