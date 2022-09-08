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Развитие атеросклероза не всегда зависит от питания и образа жизни, предупреждает доктор
Атеросклероз - заболевание, поражающее артериальные сосуды по всему организму. Как оказалось, эта патология не всегда возникает из-за неправильного питания, иногда причина кроется в наследственности, пишет sb.by.
По словам доктора, существует целая группа генетических заболеваний, которая связана с повышением уровня холестерина.
"Атеросклероз передается по наследству. Существуют семейные гиперлипидемии. Это целая группа генетических заболеваний, которая связана с повышением уровня холестерина", - обратил внимание врач.
Наряду с этим доктор сообщил, что в такой ситуации атеросклероз может развиться у пациента даже в том случае, если он будет придерживаться здорового образа жизни.
"Передача атеросклероза по наследству не зависит ни от питания, ни от образа жизни. Только генетика", - заключил врач.
Фото с сайта pixabay.com
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