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Развитие атомной энергетики в Беларуси обеспечит энергетическую безопасность, экономию и новые возможности
В проекте Конституции нашли отражение и новации, направленные на развитие атомной энергетики исключительно в мирных целях. Посыл не только для белорусов нынешнего и будущих поколений - это месседж для всего мира: безопасность в регионе - самое главное.
Строительство атомной электростанции - это не только обеспечение энергетической безопасности, колоссальная экономия, но и новые возможности для промышленности, науки, медицины, образования. О развитии мирного атома - Юлия Рубцова.
Четверть века назад, когда создавали и принимали действующую Конституцию Беларуси, развитие атомной энергетики в нашей стране рассматривалось только в далекой перспективе. Сейчас первый энергоблок БелАЭС уже введен в промышленную эксплуатацию, просматриваются и вполне конкретные перспективы использования атома в других отраслях, например, в промышленности и медицине. Значит, самое время привести в соответствие реальной картине и Основной закон страны.
Безопасность в Беларуси остается самым главным, в том числе и энергетическая - такой посыл оставляем для будущих поколений, дополнив 46-ю статью Конституции формулировкой об использовании мирного атома. Именно безопасность атомной станции обозначена главой государства как ключевой приоритет еще на начальном этапе реализации проекта с учетом того, что Беларусь пережила аварию на Чернобыльской АЭС и как никто другой ощутила на себе ее последствия.
Это большой шаг для обеспечения экономической безопасности как нашего поколения, так и будущих. Что касается мирного использования атома - это правильно. Потому что мы присоединились к договору о нераспространении ядерного оружия, последовательно выполняем обязательства и будем в дальнейшем их выполнять.
Учтены все неблагоприятные сценарии, разработаны многоуровневые системы защиты. Надежность выбранной технологии постоянно подтверждают международные экспертные миссии.
Международные организации, как правило, действуют путем рекомендаций, и это добрая воля страны - присоединиться к ней, которая говорит о стремлении в регионе, ответственном отношении к использованию ядерной энергетики и, безусловно, это говорит об особом уровне развития страны. Когда страна - ответственный член международного сообщества.
Для Беларуси атомная электростанция - это новый этап развития. С вводом двух энергоблоков АЭС объем замещения природного газа составит около 4,5 млрд. м.куб в год. Ежегодный эффект для экономики оценивается в 550 млн. долл США. Эксперты уверены - частично сможем и продать - спрос на атом в мире растет. Например, Россия в своей энергосистеме используют до 20 % ядерного топлива, Украина - больше 50 %, Франция более - 70%.
Ситуация в мире меняется и наша электроэнергия будет востребована, и Европа повернулась к атомной энергии в рамках этих экологических проблем и проблем с закрытием атомной станции в Европе, которые сегодня возникли надежностью энергоснабжения крупных промышленных узлов
Помимо укрепления энергетической и экономической безопасности, это большой вклад и в сохранение окружающей среды: запуск двух энергоблоков АЭС позволит снизить выбросы парниковых газов более чем на 7 млн тонн в год.
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