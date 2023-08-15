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Развитие белорусско-российского научно-технического сотрудничества обсудили с губернатором Томской области в НАН

Губернатор Томской области посетил Национальную академию наук, чтобы детально обсудить развитие белорусско-российского научно-технического сотрудничества. Специалисты двух стран работают вместе уже давно. Так, в Академии наук наши ученые искусственно выращивают специальные кристаллы, которые в дальнейшем планируют поставлять в Россию. В частности, в Томске из них будут делать микросхемы прежде всего для космической отрасли. Активно сейчас разрабатываются и клеточные технологии. Совместно с учеными из Томской области планируется создавать новые лекарства для борьбы с инфекционными заболеваниями. Также для сферы медицины российским коллегам предлагаем свои лазерные технологии, с помощью которых сегодня можно быстрее заживлять раны.

Аграрное направление очень интересует и новые генетические возможности, и потенциал животноводства, новые сорта растений. И в большей степени звучало о разработке в области микроэлектроники, фототоники, СВЧ-электроники. Электроника, ориентированная на энергетику, на автотранспорт, на космос. Мы готовим совместную программу именно с Томской областью. У них заглавную роль будет играть Томский университет управления и радиоэлектроники, с нашей стороны - Институт физики.
Сергей Чижик, первый зампредседателя Президиума НАН Беларуси
Сегодня мы практически вышли на уровне обсуждения технологии секторов экономики, которые будут в будущем у нашего развития. Это нефтегазовая химия, это нефтехимия, это малотонажная химия. Вообще химия - это сквозная технология, которая сегодня необходима для очень многих отраслей, не только для химической отрасли. Это новые материалы, это искусственный интеллект - то есть все, что связано с информационными технологиями и с большими данными.
Людмила Огородова, заместитель губернатора Томской области России

Еще одна программа в копилке белорусских и российских ученых - "ДНК-идентификация". Идет второй этап проекта. Уже разработаны ДНК-технологии для криминалистики и медицины. Это специальная методика анализа цвета глаз, волос, а также возраста. Например, сегодня только по волосу можно определить, откуда приехал человек и его типаж. Также можно оценить его предрасположенность к различным заболеваниям, например, сердечно-сосудистым, онкологическим, остеопорозу.

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