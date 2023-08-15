Развитие белорусско-российского научно-технического сотрудничества обсудили с губернатором Томской области в НАН

Сегодня мы практически вышли на уровне обсуждения технологии секторов экономики, которые будут в будущем у нашего развития. Это нефтегазовая химия, это нефтехимия, это малотонажная химия. Вообще химия - это сквозная технология, которая сегодня необходима для очень многих отраслей, не только для химической отрасли. Это новые материалы, это искусственный интеллект - то есть все, что связано с информационными технологиями и с большими данными.

Людмила Огородова, заместитель губернатора Томской области России