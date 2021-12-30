Развитие белорусского общества и государства обсудили на диалоговой площадке в Витебске

Подключаются к обсуждению изменений Конституции регионы Беларуси. Консолидация общества и еще большая приверженность диалогу между властью и народом - такой может стать обновленная Конституция, считают участники дискуссии, которую депутат Палаты представителей Сергей Клишевич провел со студентами и преподавателями Витебского медицинского университета. Более 300 человек обсудили, что предусматривают изменения в Основной закон страны.



Текст проекта изменений в Конституцию доступен на Национальном правовом портале. После всенародного обсуждения он будет вынесен на референдум.