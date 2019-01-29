Развитие беспилотников в Вооруженных Силах Беларуси обсуждали в Министерстве обороны

Во время диалога военные вместе с представителями Госкомвоенпрома определили не только порядок, но и конкретные сроки оснащения Вооруженных Сил беспилотниками. Как было определено, сначала летательные аппараты появятся у десантников, мотострелков, артиллеристов, ракетчиков и в войсках радиоэлектронной борьбы. Также военные выработали конкретный комплекс мер, который в будущем обеспечит четкую работу воздушной разведки с применением беспилотников.