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Развитие чернобыльских земель - тема очередного выпуска ток-шоу "Понятная политика. Плюс"
Новая глобальная программа развития земель, пострадавших от последствий чернобыльской аварии, - проект действительно стратегический. Это вклад нынешних поколений в единую Беларусь для наших потомков. Развитие затронет все сферы жизни чернобыльских районов - от новейших производств и электрификации до благоустройства и развития социальной сферы. Сегодня эти аспекты детально разберут эксперты программы "Понятная политика. Плюс". Необходимо придать новый мощный импульс этим землям, наполнить их большим экономическим и социальным смыслом и подтянуть до уровня лучших районов Беларуси.
Казалось бы, страшная трагедия, но даже здесь наше белорусское научное знание и национальный характер показали себя. Отечественная наука и сегодня делится опытом с коллегами со всего мира - от США до Японии. Благодаря ей мы спасаем людей, производим новые лекарства, помогаем пострадавшим с разных концов планеты и получаем чистые продукты. И действительно чистые, ведь критерии безопасности отечественной продукции по отдельным показателям значительно строже, чем в других странах. И вот что говорят эксперты.
Как удалось почти в одиночку научиться безопасно жить и возрождать трудные земли? Что белорусам удалось сделать первыми на планете? Какие актуальные разработки наука предлагает сегодня для будущих поколений? И главное - что дальше? Ответы на эти и другие вопросы в ток-шоу "Понятная политика. Плюс" сегодня сразу после "Панорамы".
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