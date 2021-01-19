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Развитие электротранспорта рассмотрели на Президиуме Совмина
До 30 % электробусов через 5 лет будут курсировать по городским улицам в Беларуси. Об этом заявили сегодня на Президиуме Совмина. Правительство рассмотрело программу развития электротранспорта до 2025 года. Как отметил премьер-министр Роман Головченко, машины на батарее - это современная тенденция, а для нашей страны - это актуально в связи с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС. Вопросы, которые нужно решать параллельно с выпуском собственных электробусов и электрокаров, - это утилизация отработанных батарей и развитие сети электрозаправок.
Глава Академии наук заверил, Беларусь готова выпускать и полностью свой электрокар на базе собственных разработок. Под проект ищут инвесторов и отрабатывают несколько моделей батарей.
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