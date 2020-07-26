Развитие инфраструктуры в Беларуси: какие объекты появились за последний месяц?

В столице открыли новый детский сад

Первомайский район мегаполиса отстроился, преобразился. И местные "мощности" не могли вместить всех малышей. Но рождаемость, конечно, приветствуют. А тут аж почти 300 новых мест. И вряд ли они будут вакантны. Массовое новоселье обещают устроить к новому учебному году.





В деревне Скокидетский сад модернизировали

А под Брестом пошли на реконструкцию. Решили: зачем ломать, если можно достроить?! Так, в деревне Скоки, известной на всю страну усадьбой рода Немцевичей, детский сад модернизировали. Было три десятка мест, а стало в пять раз больше. Но агрогородок развивается. И жизнь продолжается. Теперь местные малыши под надежным присмотром.

Наталья Скощук, жительница д. Скоки:

"Это очень долгожданно и очень приятно, потому что нам исполнилось в мае три года, и мы не просто рады - мы счастливы, что этот сад открылся".

А еще был обновленный детский сад в Советском районе столицы. Его ждал капремонт. Утеплили, обставили, навели лоск, одним словом.

Новый бассейн. В могилевской Казимировке теперь важный зож-объект. И для школьников, и для горожан постарше.

А в Гомеле всерьез взялись еще и за дороги. Стратегическая улица Шевченко, ведущая к авто- и железнодорожному вокзалам, стала вдвое шире. Этой важной артерии уже полтора века, напомнит мэр. А люди скажут: какими бы ни были годы, дороги должны отвечать пульсу города.

Татьяна Гологанова, жительница г. Гомеля:

"Очень нравится, что будет удобно дальше ездить, добираться, что город наш растет, развивается".

Ирина Москалева, жительница г. Гомеля:

"Живу в городе уже около 10 лет. И, конечно же, за эти годы город существенно изменился и в плане дорог, и в плане общего благоустройства. И в целом это, конечно, очень радует".

И это еще не все. Поводы для радости были и в Бобруйске, где открыли новую подстанцию скорой, и в Березино, где справили новоселье большие семьи. В общем, поздравили с Днем Независимости так поздравили.

На звание спортивного центра теперь по праву претендует Новогрудок

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с многообещающим названием "Лидер" открывает перспективы. Бассейн, волейбол, баскетбол и мини-футбол, борьба, легкая атлетика, фитнес и аэробика. Проще сказать, чего здесь нет. Одним словом, отсюда теперь начинается дорога в большой спорт. А еще ЗОЖ. Для тех, кто ратует за здоровье. И пусть здесь не Президент, но министр. Уверяет, мол, получилось в Новогрудке, получится и в других городах. Это лишь первый шаг в большой программе спортивного строительства.

Сергей Ковальчук, Министр спорта и туризма Беларуси:

"Политика нашего государства для того, чтобы в каждом районном центре были похожие спортивные объекты. И ежегодно у нас по несколько таких спортивных объектов. На Гродненщине уже второй в этом году только спортивный объект, который мы открываем. В проекте еще есть третий".

В Гродно без пяти минут новостройка

Общежитие для студентов-медиков на подходе. С виду все готово. Мелочи остались, говорят студотрядовцы. До конца лета - как раз к учебе - глядишь и студенческая жизнь здесь закипит. Общежитие ждали. Даже просили Президента помочь. Ведь свой угол - та еще мотивация. Кому-то наверняка поможет утвердиться в профессии, чью значимость переоценить невозможно во все времена. А тем более сегодня. Современная высотка, к слову, одна из крупнейших даже не в городе - в области, это более тысячи новых мест. В общем, приросло квадратных метров для студентов практически вдвое.

Василий Сенько, проректор по воспитательной работе ГрГУ имени Я. Купалы:

"У нас сегодня 1128 мест для проживания студентов. А мощность этого общежития - 1030 мест. То есть - фактически количество мест удвоилось. Естественно, это очень благоприятно скажется на наши студентах, которые вынуждены были жить на квартирах, платить более высокую плату за проживание".

В Слуцке поздравляли друг друга с новосельем молодые семьи. Новый дом особенный. Здесь так спланировано, что квартиры сплошь двушки или трешки. Потому что для больших семей. С внутренним распорядком жизни в собственных квартирах им полегче вряд ли станет, но просторнее будет точно. Такие семьи не должны ютиться в маленькой квартирке, год на все про все, чтобы обеспечить квадратными метрами под стать статусу многодетной семьи, требовал Президент. И регионы прилагают усилия, чтобы не отставать. В Слуцке только в этом году сдадут еще три многоэтажки.

А спустя несколько дней эстафету новоселы передадут Смолевичам. 242 квартиры - такой масштаб. Но есть семьи - значит, будут жить регионы. А развитие жилищного строительства подстегнет города-спутники. И Смолевичи в их числе. Говорят, здесь желающих обустроиться в новом жилье не сотни - тысячи.

Новый дом, кстати, отвечает требованиям безопасности. На дворовой территории его лишили парковок. Там теперь место лишь детворе. Водителям придется прогуляться.

Александр Кручанов, зампредседателя Миноблисполкома:

"Мы планируем в этом году не менее 1980 многодетных семей заселить и около трех с половиной тысяч направить на строительство жилья".

А это утро пятницы. Новый ФОК наряжается. Ждет высоких гостей.

В Марьиной Горке открыли бассейн

В Марьиной Горке кто-то на шаг ближе стал к спортивной карьере, а кто-то - к стройной фигуре. И здесь теперь есть, пожалуй, все, чтобы звезды зажигать. Президент уверен: поживем - обязательно увидим.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Вы здесь не просто должны восстановить футболистов и научить плавать. Вы должны в Минск выдать нам два десятка человек, из которых мы будем делать уже настоящих рекордсменов".

Есть

для взрослых, а есть для детей. Для Пуховичской СДЮШОР теперь куда проще организовать занятия. И это решили не откладывать.

Долго ждать не пришлось. И года не прошло, как построили. Александр Лукашенко скажет: сюда, в один из самых красивых уголков страны, собирался давно. А тут и повод двойной. Не только новый комплекс. Город - юбиляр. 65 уже! В общем, все совпало.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Заранее планировали этот приезд полгода назад. А подарок какой Марьиной Горке? Вот и решили построить к этому времени бассейн, чтобы здесь занимались не только спортсмены. А второе направление, чтобы вы сами занимались этим. Я хочу, чтобы вы были здоровы".

А чего хотят жители? Те, кто хотел, смогли лично сказать Президенту. И это уже традиция.