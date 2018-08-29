Развитие малых городов. Трудовые гарантии на контроле ФПБ

Совместная форма работы дает возможность оперативнее решать проблемы людей. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, посещая вместе с Генпрокурором Беларуси Городок Витебской области. Совместные приемы и встречи с трудовыми коллективами проходят благодаря подписанному в прошлом году соглашению. Особое внимание - соблюдению нанимателями трудовых гарантий, порядка и сроков выдачи зарплат. Во время встречи в Городке также обсудили развитие регионов. В том числе - создание рабочих мест в малых городах.

"Мы видим, что сегодня в небольших городах, поселках есть напряжение где-то с вопросами занятости. И с уровнем заработной платы. Мы считаем, что необходимо подписать дорожную карту каждому населенному пункту, каждому районному центру. Чтобы четко понимать, что там будет построено через год, три, четыре. Что должен заработать сам, какие должен привлечь инвестиции".