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Развитие молодежного парламента обсудили в Бресте

В Бресте во время заседания молодежного парламента молодые люди задали вектор развития своей деятельности. Основная цель – быть полезным стране и людям. Говорили об инициативах, проектах в сфере творчества, бизнеса, права, о финансировании идей. Отметим, в Брестском регионе в составе молодежного парламента порядка сорока человек.


Мы видим, что со стороны руководителей и страны, и областей молодежные инициативы поддерживаются, и молодежь это чувствует. Мы понимаем, что молодежный парламентаризм - это точка, которая может стать элементом притяжения новых молодых лидеров в общественной сфере. Это и кадровый резерв и для области, и для системы госуправления.
Егор Макаревич, председатель молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси


Молодежный парламентаризм развивается в стране уже около 15 лет. Структуры созданы на уровне районов, городов, областей. С прошлого года начал работу молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси.

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