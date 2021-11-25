Развитие молодежного парламента обсудили в Бресте

Мы видим, что со стороны руководителей и страны, и областей молодежные инициативы поддерживаются, и молодежь это чувствует. Мы понимаем, что молодежный парламентаризм - это точка, которая может стать элементом притяжения новых молодых лидеров в общественной сфере. Это и кадровый резерв и для области, и для системы госуправления.

Егор Макаревич, председатель молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси

