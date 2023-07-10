Как работают белорусские системы хранения авто, от чего будет зависеть рост коммуналки, и когда проведут широкополосный интернет в деревнях - поездка Александра Лукашенко в Могилев

О возможностях и о том, как котируются белорусские товары на внешних (в первую очередь российском) рынках говорили 10 июля в Могилеве на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Речь шла в основном о продукции промышленности.

Президент сегодня посетил "Могилевлифтмаш", пообщался с коллективом и дал поручения местной вертикали. Поговорили об успехах и о проблемах, в том числе региона в целом. Могилев исторически был промышленным центром. И что нужно сделать сейчас, чтобы это осталось и в современных условиях, узнала Катерина Круталевич.

"Могилевлифтмаш" сегодня один из самых узнаваемых белорусских брендов не только внутри нашей страны. В названии сразу все - и география, и продукт, и история. 54 года компания совершенствует технологию и становится людям только нужнее.

Лифты мир уже придумал использовать не только как локальный транспорт, но и как системы хранения. Такие парковки - тренд в Японии, где надо заранее купить парковочное место, чтобы приобрести машину. У могилевских лифтов задача та же - разгрузить белорусские улицы, чтобы авто ставили не в два ряда или на углу, а цивилизованно.





"Это новый вид продукции. Мы считаем, что он перспективный, тем более есть разные варианты таких систем хранения: роторные, двухместные и большие лифтовые парковки. Сейчас наша задача - производить и осваивать новые рынки", - сказал Сергей Чертков, генеральный директор ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения".

Разработки это не скопированные где-то. У "Могилевлифтмаша" есть свой научно-технический центр. Вообще холдинг объединяет в себе три компании, включая "Зенит" и "Ветразь" - тоже бренды в своих нишах. А еще "Моготекс", "Могилевхимволокно", "Строммашина" - и это только первые позиции в списке из 57 крупных предприятий, работающих в Могилеве. Он всегда был промышленным центром, а значит нужно в два раза внимательнее следить за порядком и экологией. С этого и начал Президент Беларуси.

Мы все кричим о том, что надо дешевле продукты питания и прочее. Хорошо, дешевле продукты питания. Сдерживаем цены. Но вы же сами себя губите этой захламленностью. Вы же жизнь уменьшаете себе. Там какие только заразы не сидят. И что за такая практика: выкопали котлован, еще какие-то отходы - рядом выгрузили где-то в кусты... Там, где эти кучи мусора и прочее, - это отрава для людей. В общем, наводите порядок. Александр Лукашенко

Рабочая поездка Президента в Могилев

В делегацию вошли губернатор, министр промышленности, глава администрации. Разговор шел о и регионе в целом, но сначала Президенту показали те самые паркинги, которые уже используются. Это не опытные образцы. Уже хватает сил и на внутренний рынок и на экспорт в Россию.

"Двери открылись" говорят не только для аналогии. "Могилевлифтмаш" за прошлый год стал игроком номер один на российском рынке и заработал "чистыми" около 30 млн долларов. Это и поставки лифтов, и подъемников, и комплектующих, в том числе для сельского и коммунального хозяйства. Вообще успех одного такого локомотива может запустить весь "промышленный поезд", обратил внимание на это Александр Лукашенко.

"Я почему приехал на "Лифтмаш" (точно так, как и БЕЛАЗ надо посмотреть, на МАЗе автобусы) - потому что спрос большой сейчас. Надо удовлетворить рынок. Поэтому у меня вопрос: а почему мы большее количество при таком спросе не выпускаем? Если у тебя мало мощностей, надо задействовать другие, если надо", - отметил белорусский лидер.

"У меня вопрос, чтобы мы не прозевали момент, забрали рынок. Если сегодня мы 16 тыс. (единиц продукции. - ред.) продать можем, а он может произвести 14 тыс., ну 2 тыс. надо умереть, но произвести. Пусть он основные бы делал детали, а где-то что-то гнуть, паять или варить - "Строммашина" или еще что-то. Таким образом мы рынок займем и здесь предприятия сможем загрузить", - сказал глава государства.

Средняя зарплата на "Лифтмаше" - 1800 рублей в месяц - хороший показатель. Если получается, думайте, как расширяться, тем более есть за счет чего, говорил Александр Лукашенко.

Разработана линейка лифтов для зданий до 45 этажей

Стилистика, дизайн, цвет - "что можете предложить?" Покупатели из года в год становится все требовательнее. Белорусские лифты уже стали и быстрее (есть спецлинейка для зданий до 45 этажей), и даже безопаснее с точки зрения медицины. Там рассказали, что во время ковида сделали лифты с системой обеззараживания.





Такие усовершенствования и помогают завоевывать новых клиентов, хотя базой по-прежнему остается безопасность. Белорусские лифты в этом вопросе бессменные лидеры. Они может быть не летают, зато ездят без проблем по 25 лет. И дальше есть все, чтобы их отремонтировать. В общем "работай не хочу". В целом о ситуации в промышленности Президенту доложил губернатор.

Губернатор доложил Президенту о ситуации в регионе

"Есть две причины, которые не дают выйти на запланированные показатели по ВРП - промышленность и оптовый товарооборот. Показатели у промышленности - 95,5 %. Если промышленность разделить, два направления основные проседают - деревообработка и цемент", - рассказал Анатолий Исаченко, председатель Могилевского областного исполнительного комитета.

Президент поинтересовался, как реализуются в Могилевской области инвестиционные, как решаются проблемные вопросы на крупнейших предприятиях области проекты и как продвигается строительство жилья. "В каждом районе свой проект. Проекты различной направленности. Они буквально все в работе", - ответил губернатор.

Вопрос не в том, чтобы занять людей. У нас с этим проблем почти нет. Вопрос в том, чтобы каждый район зарабатывал себе деньги. И этот проект, который они там создают, не просто создал - отчитался. Александр Лукашенко

Планы, в том числе инвестиционные, есть, технологии есть, а главное - люди есть. Президент, общаясь с коллективом говорил и о квалифицированности и отдельно о дисциплине.

Дисциплина должна быть железобетонная. Никто ж не требует ничего лишнего. Руководишь холдингом - отвечай за него. За завод, за людей. И каждый на своем месте. Сварщик, монтажник и прочие ребята, бухгалтеры, экономисты - вы на своем месте, дайте свой результат. Но дисциплина чтобы была. Потому что отсутствие дисциплины - это провал. Провал - это война. Все начинается с экономики. Александр Лукашенко

В этом плане глава государства привел пример Украины, где еще до специальной военной операции обрушили экономику, и напомнил: "За человека никакая власть ничего не сделает. То, что вы должны сделать, - вы должны сделать. Никуда от этого не денешься".

Рынок конкурентный и эти самые конкуренты обязательно вернутся, обратил внимание Александр Лукашенко. Политика политикой, но выгода всегда решала. Поэтому во всех нишах надо просто ускоряться.

"Шанс. Окно возможностей открыто. Так всегда не будет", - сказал Президент, говоря о большом спросе сейчас на разнообразную продукцию, когда на рынке отсутствует ряд западных конкурентов.

От чего будет зависеть рост коммуналки в Беларуси?

А дальше Президенту начали задавать вопросы. Коммунальные платежи. Их расчет этим летом немного изменился. Рост привязи не к "пяти долларам максимум", а к половине базовой величины - это 18 рублей.

"Доллар для нас - вражеская валюта. Вот они ушли, расчеты в долларах перекрыли нам, поэтому мы переходим на юани, российские рубли. Нас это устраивает. Все сводится к тому, как будем работать, так и будем жить", - отметил он.

Широкополосный интернет: когда ждать по всей стране?

Спросили у Александра Лукашенко и о судьбе интернета. Молодежь интересуется, как скоро скорость сети придет в небольшие деревни.

"План у нас есть в 2025 году эту тему закрыть. Мы должны решить эту проблему. Мы от мира не отстаем. В основном мы сделаем эту работу", - заверил белорусский лидер.

Глава государства также обратил внимание на то, что людям нужно рассказывать о безопасном пользовании интернетом. Ведь интернет может быть и оружием, которое может быть использовано для деструктивного влияния на общество, как в Беларуси в 2020 году. "Посмотрите на современность. Если бы мы тогда не выстояли, мы бы как страна не существовали. С нами бы давно разобрались без войны. И уже под Смоленском стояли бы НАТОвские войска", - сказал Президент.

От этого никуда не деться. Интернет должен быть, и мы людям должны рассказывать, как пользоваться этим интернетом. Потому что великое дело, но и помойка хорошая. Александра Лукашенко

О будущем "Могилевхимволокна"

Во время общения речь пойдет и про еще один Могилевский гигант - "Химволокно". Будет ли производство увеличиваться за счет второго азотного комплекса и целлюлозного комбината и возможно ли эти проекты реализовать в Могилеве?

"Я бы не хотел Могилев перенасыщать этим химическим производством. Но при хороших технологиях, если что-то возможно из этого производства, о котором вы сказали, перенести на "Химволокно" и там развивать, мы это будем делать", - отметил Президент.

Александр Лукашенко напомнил о ранее утвержденной программе модернизации "Могилевхимволокно". "Надо переоснащаться и производить продукцию высокой добавленной стоимости. То есть не просто, грубо говоря, пленку произвести и продать, а из этой пленки что-то сделать, - пояснил он. - Очень надеемся, что новая команда, ребята модернизацию эту закончат и создадут чистое производство".

Я не сторонник того, чтобы откуда-то что-то забирать и тащить в Могилев. Здесь много предприятий. Им надо дать жизнь. И если все люди будут заняты, зачем нам здесь лишнее предприятие. Дай бог, чтобы людей сегодня хватило. Когда-то была безработица, а сегодня нам все больше и больше надо людей, потому что рынок требует нашей продукции. Александра Лукашенко

Отдельно Президента поблагодарили за свой праздник - Александрию. Больше 80 тыс. человек на прошлых выходных стали гостями фестиваля. "Я хочу, чтобы все гордились этим, как я говорю, клочком земли. Потому что другого не будет", - сказал глава государства.

В завершении Президенту подарили соковыжималку - нужная в хозяйстве вещь. Александр Лукашенко оценил.