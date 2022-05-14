Развитие регионов Беларуси - одна из ключевых тенденций на ближайшие годы

Вода есть, пастбища у нас прекрасные. Работай, не ленись. Сейчас в деревне жить красота.

Мы работаем по 116 указу. Конкретно прописано, какая должна быть проделана работа. Пошаговая процедура. Работа с лицами, имеющими право пользования, ведется плодотворно.

Люди добросовестно относятся к своей работе, хотят заработать зарплату достойную. Все на своем рабочем месте стараются. Технологи создают хорошие виды продукции, контролируют. Рабочие выполняют свои обязанности, чтобы не нарушать трудовую дисциплину, качество сохранять.

Традиции качества мы сохраняем уже много-много лет. Теперь на всю республику продаем. Сырье только проверенных поставщиков - наших белорусских производителей. Мы и сами проверяем продукцию на показатели безопасности. Стараемся, работаем.

Это помогает нам в нашей жизни. С чем это связано. Мы улучшаем питание наших детей. Продукция экологическая, никаких удобрений. Это идет дополнительное питание к государственному, которое получают сельские дети.

У нас очень красивая территория, садим много цветов разных. Все девочки у нас очень хорошо шьют на машинках. Это обязательно, в жизни понадобится.

Надо работать местным органам власти, чтобы закреплялись и оставались специалисты здесь. В первую очередь должно быть жилье, еще какие-то социальные блага. Тут аспект и привития любви к тому месту, где живешь. А с другой стороны, создание комфортных условий для проживания наших людей.

Развитие инфраструктуры на селе, модернизация производственных линий, создание комфортных условий для молодых специалистов - в Беларуси делают все возможное для развития регионов. Эта одна из ключевых тенденций на ближайшие годы. Задача - сделать жизнь людей в сельской местности максимально комфортной. Среди актуальных вопросов, которые предстоит решать на местах, работа с пустующими постройками. Такие сооружения портят общую картину, а ведь каждый клочок земли может приносить пользу, если подойти по-хозяйски. Как сделать жизнь на селе привлекательнее - сегодня говорили и во время выездного заседания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики.РепортажСтарейшина Владислав Янчак проводит экскурсию по деревне Свирки. Рассказывает, что еще недавно внешний вид этой улицы портили ветхие дома. За участками никто не ухаживал. Вопрос нужно было решать основательно. Постройки снесли, а землю (более двух гектаров) включили в севооборот. В новом агросезоне здесь соберут урожай зерна.Каждый гектар должен приносить пользу. Белорусы полностью обеспечивают себя продовольствием. Только в этих цехах ежедневно производят около семи тонн хлебобулочных изделий. Производство стабильное, в три смены. Недавно установили новую линию упаковки.Традиции производства и новые технологии позволяют выпускать продукцию высокого качества. Наладили работу с крупными торговыми сетями. Ассортимент расширяют. Уже скоро на прилавках появится новый вид хлеба.К труду на местах приучают и молодежь. В районе заинтересованы, чтобы выпускники вернулись на малую родину высококлассными специалистами. Поэтому профориентации особое внимание. В Парафьяновской средней школе совмещают учебу и занятия в кружках, в том числе аграрной направленности. Есть свой участок, выращивают картофель, овощи, зелень. А это существенное подспорье для школы.Благоустройство, создание инфраструктуры, модернизация производств, закрепление молодых специалистов. Эти вопросы сегодня на повестке выездного заседания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики. Во главеработа с людьми.Не менее важная задача для местных органов власти - благоустройство захоронений времен Великой Отечественной. Этот мемориал воздвигнут на месте деревни Шуневка - сестры Хатыни. Эту деревню фашисты стерли с лица земли в мае 1943. На рассвете согнали людей в сарай и подожгли. В тот день погибли более 60 человек, среди них и дети. Спастись удалось немногим. И такие мемориалы есть во всех регионах нашей страны. Белорусы продолжают восстанавливать имена погибших защитников и мирных жителей - жертв фашизма. Потому что помним.