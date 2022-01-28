Развитие регионов Беларуси - приоритет пятилетки

Развитие регионов - это приоритет не одного года, а целой пятилетки. Квадратные метры в тесной связке с инфраструктурой. В результате новоселы вместе с квартирами получают социальные объекты в шаговой доступности.







Микрорайон Север в Лиде

К примеру, в Лиде по такому принципу возводят новый микрорайон Север.

Забота о людяхна примере строительной отрасли в репортаже

Юрия Карнеловича.

Супруги Виталий и Василина Карпуть в строящийся микрорайон наведываются часто. Уже в этом году они станут новоселами. Событие для семьи долгожданное. Благодаря поддержке государства жилищный вопрос решился положительно. Оба супруга педагоги, льготное жилье получили от системы образования.

Здесь намерены поставить собственные рекорды, уже заложили новый микрорайон. Строительство квадратных метров растет в геометрической прогрессии.

Новый микрорайон Север - самая масштабная стройка в Лиде. В перспективе здесь будут проживать более 30 тысяч человек. Жилье здесь возводится в тесной связке с инфраструктурой. В этом году заложили детский сад, в следующем году начнут строительство школы.





В микрорайоне будет 6 кварталов

Первый активно застраивается. Некоторые дома уже сданы в эксплуатацию. Заселились сюда в основном молодые семьи с детьми. Поэтому задача номер - завершить и строительство детского сада.

Татьяна Тумилевич уже переехала в новую квартиру. Младшего сына приходится возить в детский сад по предыдущему месту жительства. На это уходит много времени. Все надежды на новое строительство. Сад обещали сдать уже в этом году. Такой подход к строительству жилья сохраняется и по региону. Создание комфортной и безопасной среды проживания - один из приоритетов социально-экономического развития страны до 2025 года.