3.61 BYN
3.02 BYN
3.47 BYN
Развитие регионов и комфортной жизни на селе как приоритет - д. Отрадное газифицировали
Да, от слаженной работы всех систем напрямую зависит уровень жизни и комфорт людей. Вот еще один пример. Газ пришел в деревню Отрадное Любанского района. Некоторые местные жители там оказались не готовы к отопительному сезону. Звонок на прямую телефонную линию помог ускорить газификацию. Елена Витко продолжит.
Населенный пункт будет газифицирован. Такую радостную новость в этом году получили жители деревни Отрадное Любанского района. Сроки назывались конкретные: в августе голубое топливо поступит в дома. Однако наступила холодная осень, а в помещениях не потеплело.
188 домов и почти полтысячи жителей. В многоквартирную застройку деревни тепло поступает централизованно - от котельной. Частный же сектор отапливается самостоятельно. Чтобы облегчить себе быт, некоторые жители объединились в кооператив "Отрадное-Газ".
Газификация деревни Отрадное возможна от газопровода, который строился в компании "Славкалий". Газопровод протяженностью 40 км прошел через Солигорский и Любанский районы. Для газификации необходимо строительство газопровода высокого давления. В данном населенном пункте это около 400 метров, т.е. прокол через дорогу на Любань. Строительство шкафного регуляторного пункта и строительство распределительных сетей по населенному пункту.
Фактически строительство всех коммуникаций завершили в срок. Оставалось дождаться запуска газопровода в компании "Славкалий". Местные жители это знали, но некоторые поспешили демонтировать старые печи и твердотопливные котлы. И попали впросак. Люди стали замерзать. С просьбой о помощи позвонили на прямую телефонную линию в Миноблисполком. Это и стало отправной точкой решения проблемы.
Мы сделали, скажем так, свою работу так, как должны. Немного ускорили этот процесс. В первую очередь здесь стояла забота о людях, чтобы они в сезон с отоплением, уже с газом. Поэтому мы поработали немного и со Славкалием. Большую поддержку нам оказал Минскоблгаз по пуску газа и по запуску кооператива, чтобы именно к зиме люди получили газ.
Ситуация находилась и на контроле в Администрации Президента. Согласования на всех уровнях прошли быстро и слаженно. Природный газ пустили уже 7 декабря.
Все вопросы решаются совместно. Начиная от Министерства энергетики, облисполкома, каждый решает свои вопросы. Кто-то финансирование, кто-то решает согласование проектной документации, разрешительной документации, кто-то решает вопросы приемки, пуска. От согласованных действий зависит многое.
Газовые трубы сейчас - местная достопримечательность. Нина Прудник показывает их с гордостью. Женщина одна из 49 участников кооператива.
Мы очень рады и благодарны, что в наших домах появились тепло и уют. И мы благодарны, что, наконец, осуществилась наша мечта.
Приблизиться к мечте помог и 368 указ Президента. 70 % расходов на газификацию покрыло государство. Также предоставили льготный кредит.
Приходишь домой - тепло. Утречком встал - тепло. Удобство в том, что не надо думать,- где дрова заготовить, привезти брикет.
Вода теплая в доме. Вообще, газв доме- плита постоянно. А так иногда баллон закончится, пока его подвезут. А сейчас это не жизнь, а малина. Очень хорошо. Я считаю, что с государственной поддержкойэто все подъемно.
Развитие регионов и комфортной жизни на селе как приоритет. Только в Минской области ежегодно газифицируют до 30 деревень. Всего же сети с природным топливом объединили 1100 населенных пунктов региона, а это более 380 тысяч потребителей.