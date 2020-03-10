Развитие столичных городов-спутников выходит на новый уровень

Руководство центрального региона предлагает Минску перспективный участок площадью 73 гектара в Руденске. Сегодня же активно возводят жилье в Смолевичах. Большой дом на 192 квартиры для минчан сдадут уже летом. Развивается и инфраструктура. Так, уже готов к эксплуатации первый в Смолевичах торговый центр. Решается вопрос с детскими садами, школами и поликлиниками.Активность заметна и от Кургана Славы в сторону Смолевичей. Здесь проходит реконструкция первого участка трассы Р-53. Напомним, дорогу из Минска через Смолевичи, Жодино до Борисова сделают бетонной и четырехполосной.



