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Развитие транспортной сферы Беларуси и России обсудили в правительстве на встрече с делегацией российского Министерства транспорта
Развитие транспортной сферы Беларуси и России сегодня обсудили в правительстве на встрече с делегацией российского Министерства транспорта. Бесперебойное сообщение - один из важных элементов союзных программ. От стабильной работы авиа, железнодорожных и автоперевозок зависит своевременная доставка и пассажиров, и грузов. Поддержание контактов по этим вопросам на контроле отметил белорусский премьер. Сейчас железные дороги двух стран поэтапно возобновляют доковидные маршруты, растут и грузоперевозки.
С начала года через железную дорогу Беларуси и России перевезено уже 27 миллионов тонн грузов. Это плюс 4 % к такому же периоду прошлого года. Положительная динамика в том числе в рамках подписанного соглашения по перевалке белорусских нефтепродуктов через порты Ленинградской области.
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