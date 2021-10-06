Развитие транспортной сферы Беларуси и России обсудили в правительстве на встрече с делегацией российского Министерства транспорта

Развитие транспортной сферы Беларуси и России сегодня обсудили в правительстве на встрече с делегацией российского Министерства транспорта. Бесперебойное сообщение - один из важных элементов союзных программ. От стабильной работы авиа, железнодорожных и автоперевозок зависит своевременная доставка и пассажиров, и грузов. Поддержание контактов по этим вопросам на контроле отметил белорусский премьер. Сейчас железные дороги двух стран поэтапно возобновляют доковидные маршруты, растут и грузоперевозки.