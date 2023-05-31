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Развитие внутреннего туризма обсудили на совместном заседании Федерации профсоюзов Беларуси и Министерства спорта и туризма
Подготовка экскурсоводов, популяризация белорусской кухни и обновление парка туристического транспорта. Развитие внутреннего туризма сегодня обсуждали на совместном заседании Федерации профсоюзов Беларуси и Министерства спорта и туризма. В системе профсоюзов 12 санаториев. С каждым годом растет количество работников, которые путешествуют по родной стране и проходят оздоровление в белорусских санаториях. Профсоюзные только за прошлый год приняли около 90 тыс. белорусов.
В коллективных договорах мы закладываем эту норму, где прописано, что и наниматель, и профсоюзы там, где необходима помощь и поддержка человеку по путевке, чтобы она была доступна. В профсоюзных санаториях 25 % делают скидку членам профсоюза для того, чтобы она была доступна для оздоровления людей, наниматели помогают.
Для нас сегодня очень важно с нашим партнером во все регионы нашей республики зайти, в каждый районный центр. У нас большие проекты, мы хотим с этого года наши проекты реализовать. Это и туристические маршруты, и вопросы питания какие-то забытые, которые мы хотим возобновить и на стол нашему гражданину представить.
Развитие также получит и международная выставка туристических услуг. Планируется, что она будет проходить ежегодно при участии каждого региона, который будет представлять свою уникальность.
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