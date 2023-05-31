Развитие внутреннего туризма обсудили на совместном заседании Федерации профсоюзов Беларуси и Министерства спорта и туризма

Для нас сегодня очень важно с нашим партнером во все регионы нашей республики зайти, в каждый районный центр. У нас большие проекты, мы хотим с этого года наши проекты реализовать. Это и туристические маршруты, и вопросы питания какие-то забытые, которые мы хотим возобновить и на стол нашему гражданину представить.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси