Развлечения, полезные советы и семейные проекты: телеканал "Беларусь 2" отмечает 15-летний юбилей

Телеканалу "Беларусь 2" исполнилось 15 лет. С юбилеем коллектив поздравил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

В поздравлении отмечается, что за эти годы "Беларусь 2" стал точкой притяжения активной молодой аудитории. Команде телеканала удалось объединить в эфире динамичные развлекательные форматы, интеллектуальные и семейные проекты.

"За каждым успешным проектом телеканала стоит слаженная работа журналистов, режиссеров, операторов и ведущих, которым удается находить общий язык с аудиторией, говорить о важном легко и увлекательно", - отметил Иван Эйсмонт.

Председатель Белтелерадиокомпании пожелал коллективу, чтобы их труд продолжал получать самую высокую оценку - признание и доверие зрителей, а также крепкого здоровья, благополучия, вдохновения в работе и дальнейших творческих успехов.

Полный текст поздравления:

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас со знаменательной датой - 15-летием телеканала "Беларусь 2"!

За эти годы "Беларусь 2" стал точкой притяжения активной молодой аудитории. Команде телеканала удалось объединить в эфире динамичные развлекательные форматы, интеллектуальные и семейные проекты. Ежедневно "Беларусь 2" предлагает современное кино, знакомит с интересными белорусами и их необычными историями, дает полезные советы и расширяет кругозор своих зрителей.

За каждым успешным проектом телеканала стоит слаженная работа журналистов, режиссеров, операторов и ведущих, которым удается находить общий язык с аудиторией, говорить о важном легко и увлекательно. Эта вовлеченность команды в общее дело позволяет каналу год от года оставаться близким своему зрителю.

Уважаемые коллеги, пусть ваш труд продолжает получать самую высокую оценку - признание и доверие зрителей. Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, вдохновения в работе и дальнейших творческих успехов!

С уважением, Иван Эйсмонт



