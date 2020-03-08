Развод дорожного налога с гостехосмотром - обсуждаемый вопрос среди автомобилистов

По предварительной информации, известно, что система будет работать по принципу "ездишь - платишь, не ездишь - не платишь"

Минимальный период, за который будут взимать плату, - 1 месяц, максимальный - 24. Чтобы стимулировать водителей вносить сумму от года и более, предлагается применять 20-процентную скидку, для юрлиц эту сумму и вовсе планируют уменьшить.

Для тех, кто игнорирует правила, предлагают выставлять счет в двойном размере. Собирать информацию о плательщиках и должниках будут через республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. Система способна взаимодействовать с любыми информационными системами и базами данных. По регистрационному номеру запросто соберет всю информацию, проанализирует и выдаст результат.

Алексей Кныш, директор технического оператора республиканской системы мониторинга общественной безопасности:

"Для этого просто нужно сравнить эти данные с данными, которые имеются в других инфосистемах. Это Белтехосмотр, страховые компании и принять решение, что транспортное средство двигалось с нарушениями. В том числе система сегодня готова в полном объеме быть источником информации, чтобы контролировать транспортные средства, которые участвуют в дорожном движении и без оплаты так называемого дорожного сбора. Система полностью готова".

О количестве камер, которые сегодня работают в системе мониторинга общественной безопасности, нам не рассказали. И на это есть свои причины. Но известно, что в системе оператора, который контролирует скоростной режим, на дорогах страны их 540, из них 140 камер фиксируют все номерные знаки, которые попадают в их поле зрения, независимо от того, есть нарушения или нет. Эту функцию можно использовать в том числе при контроле техосмотра и уплаты транспортного налога.

Мы можем установить столько камер, сколько нам будет определено. Вопрос количества устанавливаемых камер, наверное, определяет тот, кто будет определять качественные показатели для данных измерений, для данного контроля.

Пока об установке дополнительных камер видеонаблюдения речь не идет

Посмотрим, как работает система техосмотра и дорожного сбора в других странах: Например, в США многое зависит от штата. Но в целом без "талончика ТО" можно получить крупный штраф. Однако владелец сам заинтересован, чтобы машина была исправна от и до. Угодил в аварию на неисправном авто - век не расплатишься со страховой компанией. В случае гибели человека при ДТП - грозит срок за убийство по неосторожности. В Великобритании технический осмотр проводит министерство транспорта. Берут за него около 60 фунтов, а это почти 180 белорусских рублей - тот же дорожный сбор для легковушки в нашей стране. Без соответствующей отметки эксплуатация автомобиля запрещена. Самый дорогой техосмотр в Японии. О нем можно не думать первые три года после покупки машины, но затем раз в два года придется раскошеливаться на 300 долларов.

Из тех автомобилей, что приезжают на техосмотр, 15 % не проходят его. В первую очередь это связано с неисправностью тормозной системы, далее световые приборы и двигатель. То есть это потенциальные убийцы на дороге. Но если автомобилю вы предпочитаете вот такого скакуна, то вас это не касается. Дорожный налог тоже не ваша головная боль, как и разбитые подвески на убитых дорогах.