Разъяснительная работа и патруль - меры для наведения порядка в Минске

Разъяснительная работа с гражданами и патрули милиции там, где деструктивные силы наиболее активны. В Минске принят ряд мер по наведению порядка. Подробности сегодня сообщил вице-мэр Артем Цуран перед внеочередной сессией горсовета депутатов. По его словам, внимания городских властей требуют некоторые участки в каждом из районов столицы. Это те территории, где постоянно портят имущество граждан и города, дорожное полотно, происходят акты вандализма.

