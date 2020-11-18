ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Разъяснительная работа и патруль - меры для наведения порядка в Минске

Разъяснительная работа с гражданами и патрули милиции там, где деструктивные силы наиболее активны. В Минске принят ряд мер по наведению порядка. Подробности сегодня сообщил вице-мэр Артем Цуран перед внеочередной сессией горсовета депутатов. По его словам, внимания городских властей требуют некоторые участки в каждом из районов столицы. Это те территории, где постоянно портят имущество граждан и города, дорожное полотно, происходят акты вандализма.

В столице идет активная работа по наведению порядка. Минчане из-за митингов вынуждены жить буквально в осаде. Детские площадки превращаются в территории протестов. Деструктивные силы устраивают и диверсии на центральных улицах города: выводят из строя светофоры, разбрасывают ежи под колеса общественного транспорта.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все