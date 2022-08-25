Разыскивается подозреваемый в хулиганстве в Минске

Столичная милиция разыскивает подозреваемого в хулиганстве. Сыщики полагают, что именно этот мужчина 21 июля ближе к полуночи нанес травмы женщине в общественном транспорте. Все произошло на улице Ангарской возле дома № 26. Милиция просит позвонить по номерам /029/ 187 71 68, /029/ 655 01 78 или 102, если вам знаком этот пассажир, или вы знаете, где он сейчас может находиться. Конфиденциальность гарантируют.