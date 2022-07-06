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Разыскивается женщина, которая подозревается в краже барсетки в Минске
Избежать ответственности вряд ли получится. Накануне милиция объявила в розыск женщину, которая подозревается в краже барсетки, которую другой посетитель забыл на стеллаже (момент запечатлели камеры видеонаблюдения). Инцидент произошел на столичной улице Тимирязева в магазине "Светофор". Сейчас выяснилась необычная деталь - в этот же день женщина отправила сумочку владельцу по почте, однако без денег (там было 160 долларов). Это видео также опубликовано в телеграм-канале ГУВД. Всех, кто узнал даму, просят позвонить по номерам: /017/ 288 02 02, /029/ 316 07 87 или 102.
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