Разыскивается женщина, которая подозревается в краже барсетки в Минске

Избежать ответственности вряд ли получится. Накануне милиция объявила в розыск женщину, которая подозревается в краже барсетки, которую другой посетитель забыл на стеллаже (момент запечатлели камеры видеонаблюдения). Инцидент произошел на столичной улице Тимирязева в магазине "Светофор". Сейчас выяснилась необычная деталь - в этот же день женщина отправила сумочку владельцу по почте, однако без денег (там было 160 долларов). Это видео также опубликовано в телеграм-канале ГУВД. Всех, кто узнал даму, просят позвонить по номерам: /017/ 288 02 02, /029/ 316 07 87 или 102.