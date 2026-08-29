Реабилитация, спорт и шестиразовое питание: как оздоравливают в детском центре "Сидельники"

Краткий пересказ от ИИ

Детские здравницы расширяют спектр услуг и предлагают новые виды лечения и отдыха. В Беларуси около двух десятков подобных учреждений, которые доступны и имеют хороший выбор медуслуг. Причем их высоко оценивают не только белорусы, но и жители других государств.

Уникальный по своим возможностям центр "Сидельники" в Гомельской области

Живописное место на территории заказника "Мозырские овраги" на берегу Припяти. Ежегодно в этом оздоровительном центре проходят реабилитацию более 6 тыс. детей. А еще это санаторий для семейного отдыха. Всего 8 профилей. Современная база и новые методики позволяют проводить лечение и оздоровление в комплексе, с учетом возрастных особенностей отдыхающих.

Детские здравницы расширяют спектр услуг

С начала летнего сезона в реабилитационном центре прошли санаторно-курортное лечение более 2 тыс. детей, в том числе из районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Богатый опыт сотрудничества и в сфере оздоровления детей по программе Союзного государства.

Медицинский туризм - важное направление наращивания экспорта

Медицинский туризм - важное направление наращивания экспорта услуг для иностранных граждан. Белорусские здравницы востребованы и привлекательны для жителей более 130 стран. Современный многопрофильный центр в сосновом бору под Мозырем - отличное место для подготовки к новому сезону воспитанников Московской волейбольной академии.

"В целом здесь все супер, большая территория, вечером всегда можно прогуляться. А после тренировок всегда какие-то процедуры, массажи - восстановление в общем. За нами каждый день наблюдают врачи, что-то помогают, где-то подсказывают", - рассказал Павел Миндеев.

Нина Горюшева, тренер-преподаватель Московской волейбольной академии:

"Наверное, здесь раз десятый уже. Не нашли никакой подходящей альтернативы у нас, чтобы все те услуги, которые оказывают нам здесь, за те же деньги и с тем же гостеприимством вашим белорусским мы получили в Подмосковье или где-то рядом".

Спрос на услуги детских оздоровительных центров растет

Беларусь вкладывает немалые инвестиции в здоровье подрастающего поколения. Для малышей и подростков в центре все самое лучшее, чтобы санаторно-курортное лечение было эффективным и комфортным.

Александра Грушецкая, воспитатель детского реабилитационно-оздоровительного центра "Сидельники":

"Именно в "Сидельниках" зарождается дружба между народами Беларуси и России. Они знакомятся, они до сих пор общаются, здесь очень масштабные мероприятия. Учитывая возрастные особенности, для каждого отряда мы подбираем свой формат игр, квестов. Дети в восторге".

Питание - важная часть оздоровления

А еще шестиразовое питание. Диетический стол и строгий контроль за качеством питания.

"Рацион рыбных, мясных блюд, диетическое питание, стараемся вносить новые блюда в рацион, чтобы детям было как-то по-домашнему, с душой. Овощей много, разнообразие фруктов детям", - рассказала шеф-повар центра Мария Мартинович.

Акцент на укрепление спортивной базы

Ежедневные занятия спортом

Условия лечения, отдыха и проживания полностью соответствуют критериям организаций республиканского значения. Однако здравница прошла аттестацию, укрепила материально-техническую базу и уже готова принимать не только детей, но и взрослых. В планах расширить возможности для занятий спортом.

Наталья Гришко, директор детского реабилитационно-оздоровительного центра "Сидельники":

"Да, действительно у нас есть спортивный комплекс, бассейн, но нет предела совершенству. Уже в следующем году у нас будет большой спортивный уличный комплекс, который будет состоять из стадиона и 4 спортивных площадок. Эта спортивная база будет служить поводом для новых встреч".

Медицинский туризм - бренд Беларуси. Всего в стране около 20 учреждений, которые предлагают комплексные программы для качественного оздоровления детей и подростков, а также семейного отдыха в формате тура выходного дня.