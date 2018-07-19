Реабилитация через искусство. Вернисаж в 4-й минской больнице имени Савченко

Реабилитация через искусство. Известный белорусский фотокорреспондент Юрий Иванов открыл вернисаж в 4-й минской больнице имени Савченко. Мастер репортажного жанра является обладателем престижной премии World Press Photo. Сквозь его объектив мир увидел распад Советского Союза. Юрий Иванов подарил свои фотополотна коллективу кардиологического отделения. Его новый корпус открылся в мае. В экспозиции - три десятка снимков, на которых мастер запечатлел именитых белорусов, значимые события в стране и красоты Полесья.