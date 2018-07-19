3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Реабилитация через искусство. Вернисаж в 4-й минской больнице имени Савченко
Реабилитация через искусство. Известный белорусский фотокорреспондент Юрий Иванов открыл вернисаж в 4-й минской больнице имени Савченко. Мастер репортажного жанра является обладателем престижной премии World Press Photo. Сквозь его объектив мир увидел распад Советского Союза. Юрий Иванов подарил свои фотополотна коллективу кардиологического отделения. Его новый корпус открылся в мае. В экспозиции - три десятка снимков, на которых мастер запечатлел именитых белорусов, значимые события в стране и красоты Полесья.
Щедрый подарок для учреждений здравоохранения Юрий Иванов делает не впервые. Один из корпусов 4-й клинической больницы также украшает серия работ мастера.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
НАН Беларуси и Объединенный институт ядерных исследований обсудили новые направления сотрудничества
Украинский кризис используется Западом как инструмент политического давления - Рекеда
Беларусь очень интересна для ключевых стран БРИКС - политолог
"Мир на пути к катастрофе". Эксперты обсуждают COP29 в Баку
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП