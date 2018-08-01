3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Реабилитация и интересный отдых в центре "Аист"
Гости в Белорусском детском хосписе. Воспитанники центра летнего отдыха "Аист" каждое лето проводят на природе в Столбцовском районе. Реабилитацию совмещают с интересным отдыхом. Сегодня родители и дети вместе с волонтерами организовали театрализованную игру "Что? Где? Когда?"
Замысловатые и шуточные вопросы к интеллектуальной и любимой игре подопечные хосписа готовили долгое время. Не только формулировку, но и презентацию. Каждая задачка для знатоков как мини-спектакль.
Помогают детям продемонстрировать все свои способности и таланты волонтеры. Пятый год подряд сюда приезжает и Ольга Батуро. В течение года воспитывает внуков, а летом кухарничает и учит готовить разные блюда подопечных хосписа.
Каждый год в этот центр приезжают и волонтеры из Англии. Теплые и дружеские связи поддерживают и после летних каникул. Конечно, настоящая искренность и желание помогать словом или делом не имеют границ.
Для многих отдых в центре - глоток свежего воздуха. Возможность забыть свои ежедневные проблемы, найти новых друзей и так необходимую поддержку.
И родительские смены среди подопечных семей хосписа всегда востребованы. Центру "Аист" всегда необходима поддержка всех неравнодушных людей. Сейчас собирают средства на восстановление материально-технической базы. Первый маленький шаг - благотворительная ярмарка. После интеллектуальных игр всех, кто сегодня провел с воспитанниками центра досуг, пригласили на угощения и предложили приобрести конфитюр, приготовленный по домашним рецептам.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как избежать военных конфликтов, рассказали эксперты на конференции по евразийской безопасности
В Минск прибыли мощи преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской
Обсуждение смыслов и результатов масштабного форума по безопасности - в "Клубе редакторов"
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов