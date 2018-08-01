Реабилитация и интересный отдых в центре "Аист"

Гости в Белорусском детском хосписе. Воспитанники центра летнего отдыха "Аист" каждое лето проводят на природе в Столбцовском районе. Реабилитацию совмещают с интересным отдыхом. Сегодня родители и дети вместе с волонтерами организовали театрализованную игру "Что? Где? Когда?"

Замысловатые и шуточные вопросы к интеллектуальной и любимой игре подопечные хосписа готовили долгое время. Не только формулировку, но и презентацию. Каждая задачка для знатоков как мини-спектакль.

Помогают детям продемонстрировать все свои способности и таланты волонтеры. Пятый год подряд сюда приезжает и Ольга Батуро. В течение года воспитывает внуков, а летом кухарничает и учит готовить разные блюда подопечных хосписа.

Каждый год в этот центр приезжают и волонтеры из Англии. Теплые и дружеские связи поддерживают и после летних каникул. Конечно, настоящая искренность и желание помогать словом или делом не имеют границ.

Для многих отдых в центре - глоток свежего воздуха. Возможность забыть свои ежедневные проблемы, найти новых друзей и так необходимую поддержку.