Реабилитация как важный этап выздоровления. Ирина Костевич инспектирует санаторий "Вяжути"

На берегу реки, в сосновом лесу, с процедурами по возрасту и медицинским показаниям. Как работает система долечивания людей пожилого возраста, переболевших коронавирусом, в Молодеченском районе сегодня инспектирует министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

В санатории "Вяжути" курс реабилитации рассчитан на 14 дней. Этот лечебно-оздоровительный центр специализированный: предназначен для пожилых людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Создана безбарьерная среда: пандусы, удобные лифты, номера без порогов, поручни в санузлах. В комнате проживает до двух человек. 5-разовое питание. В меню также кислородный коктейль и фиточаи.

Для ослабленных после коронавирусной инфекции восстановить здоровье – главное, и важно, что все происходит под наблюдением медиков. Из процедур – электролечение, светолечение, массаж.



