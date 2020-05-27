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Реабилитация как важный этап выздоровления. Ирина Костевич инспектирует санаторий "Вяжути"
На берегу реки, в сосновом лесу, с процедурами по возрасту и медицинским показаниям. Как работает система долечивания людей пожилого возраста, переболевших коронавирусом, в Молодеченском районе сегодня инспектирует министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
В санатории "Вяжути" курс реабилитации рассчитан на 14 дней. Этот лечебно-оздоровительный центр специализированный: предназначен для пожилых людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Создана безбарьерная среда: пандусы, удобные лифты, номера без порогов, поручни в санузлах. В комнате проживает до двух человек. 5-разовое питание. В меню также кислородный коктейль и фиточаи.
Для ослабленных после коронавирусной инфекции восстановить здоровье – главное, и важно, что все происходит под наблюдением медиков. Из процедур – электролечение, светолечение, массаж.
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