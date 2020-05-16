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Реабилитация в санаторных условиях

В Гродно долечивать пациентов с перенесенными вирусными инфекциями будут в санаторных условиях. В местной "Университетской клинике"открыли отделение реабилитации на базе санатория "Неман-72". Оно рассчитано на 100 коек и будет принимать жителей со всего региона. Для полного восстановления здесь есть все условия – усиленное питание, сосновый лес, свежий воздух, дыхательная гимнастика и дозированная ходьба 2-3 раза в день.

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