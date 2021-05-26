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Реакция соцсетей и чатов на выступление Президента в Овальном зале

Выступление Александра Лукашенко уже разлетелось на цитаты. Посмотрите, как реагируют белорусы ипользователи из разных стран в соцсетях и чатах на речь Президента (видео).


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