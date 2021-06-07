Реакция теле- и интернет-аудитории на искренность Р. Протасевича

Недавние откровения скандального пассажира и террориста Романа Протасевича не перестают волновать определенную часть теле- и интернет-аудитории.

Согласиться с ошеломительной правдой их соратника, которая произвела эффект информационной бомбы, они не могут, а потому всячески пытаются обелить себя и плодят всевозможные фейки. В один голос они трубят: "Романа пытали, накачали наркотиками, да и вообще все сказанное было едва ли не под дулом автомата". К разбору интервью подключили даже психологов.

Однако сегодня наши коллеги из ОНТ в проекте "Будет дополнено" еще раз прошлись разоблачительным катком по размножающимся фейкам вокруг фигуры террориста. Вот только факты говорят об обратном. Да, за решеткой Роману, который признал все обвинения в его адрес, не по себе, но в то же время он достаточно раскованно чувствует себя во время интервью - перебивает интервьюера и умудряется шутить.

Однако "здрада" для беглых пришла, что называется, откуда не ждали. Протасевич выложил все карты на стол и много интересного наговорил, в том числе и про одного из заговорщиков - того самого Дмитрия Щигельского, который гордо называет себя психиатром.

Когда же у самого заговорщика-психиатра поинтересовались его мнением по поводу так называемых пыток Романа Протасевича, он внезапно для беглых сказал неудобную для них правду и подтвердил: последствий пыток, НЛП-воздействия, побочных эффектов от "сыворотки правды" не наблюдается.

Другие уважаемые психологи также пришли к мнению - Протасевич говорит искренне. Причем, ни о каком принуждении речь не ведется. Однако господин Щигельский внезапно приходит к некой конспирологической версии.

Впрочем, сейчас нашим беглым ничего не остается, как только придумывать очередной фейк, чтобы отработать деньги западных хозяев и попытаться обелить себя в глазах белорусов, которых они в очередной раз обманули из-за своей жадности. Посмотреть то самое интервью с Романом Протасевичем можно на youtube-каналах ОНТ и Агентства теленовостей.