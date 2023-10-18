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Реализацию молодежной политики через деятельность региональных СМИ обсудили в Светлогорске
Корпоративным изданиямпредстоит сделать большой скачок в расширении инфоповестки в условиях вызовов оппонентов. Такое мнение высказал министр информации Беларуси Владимир Перцов в Светлогорске.
Реализацию государственной молодежной политики через деятельность региональных СМИ, в том числе корпоративных, обсудили в ходе работы круглого стола. Участники - представители Министерства информации, органов госуправления, печатной прессы, телерадиовещательных организаций, идеологи. Совокупный тираж региональных изданий страны - 700 тысяч экземляров. Современные медиа на передовой идеологического противоборства. На фоне непрекращающихся вызовов оппонентов важно удержать информационную повестку. И здесь сложно переоценить роль корпоративной ведомственной прессы.
Нужно расширять вообще рамки того, что мы делаем. Я ответственно заявляю и говорю совершенно конкретную вещь, потому что в 2020 году, который давно стоит забыть, а мы еще вспоминаем, однажды мы, когда-то государственное телевидение, скромно себя вели в отношении некоторых политических вопросов, так сказать, политкорректно, однажды сказали, раз так, больше у нас не существует никаких рамок. Вы хотели как в Telegram, значит, у нас будет как в Telegram. И это сработало. Смотрибельность телевидения резко выросла, особенно общественно-политических вещаний, рамки раздвинуты, закрытые темы ушли. Откровенно признаюсь, риторика стала пожестче, зато это сработало.
Также на заседании выездной коллегии Министерства информации сделали акцент на более широком звучании запросов молодежной аудитории. Региональная пресса должна стать более прикладной и полезной, формировать мировоззрение с учетом национальных ценностей.
Работы в этом смысле проводится много, в том числе с помощью молодежного совета. Молодежь Гомсельмаша боевая, патриотичная. Telegram-канал наш сейчас насчитывает порядка 9 тысяч подписчиков, то есть с помощью газеты, Telegram-канала и остальных мессенджеров мы доходим до каждого работника.
В Светлогорск мы привезли свою "Press-моладзь". Нашему клубу больше 20 лет. За это время мы вырастили целую плеяду журналистов, 10 из них практики. Это как хороший пример того, как можно приходить в 15-летнем возрасте и получать потом достойное развитие личностное.
Без уважения к прошлому нельзя строить будущее. Мемориальный комплекс Ола на месте сожженной деревни в Светлогорском районе - еще один пункт остановки. Здесь в январе 1944 года фашисты зверски уничтожили 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей.
Как дань памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны к монументу возложили цветы и венки.
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