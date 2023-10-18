Реализацию молодежной политики через деятельность региональных СМИ обсудили в Светлогорске

Нужно расширять вообще рамки того, что мы делаем. Я ответственно заявляю и говорю совершенно конкретную вещь, потому что в 2020 году, который давно стоит забыть, а мы еще вспоминаем, однажды мы, когда-то государственное телевидение, скромно себя вели в отношении некоторых политических вопросов, так сказать, политкорректно, однажды сказали, раз так, больше у нас не существует никаких рамок. Вы хотели как в Telegram, значит, у нас будет как в Telegram. И это сработало. Смотрибельность телевидения резко выросла, особенно общественно-политических вещаний, рамки раздвинуты, закрытые темы ушли. Откровенно признаюсь, риторика стала пожестче, зато это сработало.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании