Реализовано около 60 тысяч билетов на соревнования ІІ Европейских игр

Все меньше билетов на соревнования ІІ Европейских игр остается в продаже: на этот момент реализовано около 60 тысяч квитков. На мультиспортивный форум едут гости из Австралии, США, Таиланда, Китая, Камбоджи, Лаоса.



Среди лидеров у болельщиков - легкая атлетика, художественная и спортивная гимнастика и традиционно медальные в нашей стране самбо, борьба, дзюдо и карате. Места на игровые виды - баскетбол 3х3 и пляжный футбол - раскупаются так быстро, что организаторы не успевают выпускать новую порцию билетов. В продажу сейчас поступили абсолютно все квитки, доступные для зрителей, после снятия блокировок и уточнения расположения телекамер, поэтому стоит поторопиться. На торжественные церемонии открытия и закрытия ІІ Европейских игр выпущены в продажу дополнительные места, в том числе и на центральные трибуны: эти шоу пользуются наибольшей популярностью.



