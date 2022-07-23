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Какие задачи ставит Всемирный форум развития молодежи
Беларусь принимает участие во Всемирном форуме развития молодежи. В эти дни он проходит в Пекине по инициативе Всекитайской федерации молодежи. Тема мероприятия - "За общее будущее: содействие устойчивому развитию с молодежью и для молодежи". С подробностями из Пекина корреспондент АТН Антон Васюкевич (прямое включение).
На связи Китайская Народная Республика. В Пекине созвали Всемирный форум развития молодежи в надежде создать платформу для диалога международных организаций, руководителей молодежных объединений, молодых лидеров из разных стран, чтобы отстаивать приоритетность развития молодежи и содействовать совместной реализации повестки ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года и глобальной инициативы в области развития. Инициатор форума - Всекитайская федерация молодежи. Это самая крупная общественная молодежная организация мира, в ее состав входят свыше полусотни организационных структур и около миллиона индивидуальных членов. Белорусский республиканский союз молодежи является многолетним партнером Всекитайской федерации молодежи, отметил в приветственном слове первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов. Вопросы, вынесенные сегодня на обсуждение в рамках форума, особенно актуальны.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ: Белорусская молодежь всегда стремится к развитию отношений между различными странами. Для взаимного сотрудничества, консолидации созданы все необходимые условия. Рады отметить, что БРСМ является многолетним и основным партнером Всекитайской федерации молодежи в РБ и возлагает большие надежды на дальнейшее сотрудничество в деле воспитания молодежи и укрепления двухсторонних отношений между Беларусью и Китаем.
Беларусь и Китай в свое время наметили приоритеты развития сотрудничества и по линии молодежных организаций. Так, среди задач взаимодействия БРСМ и Всекитайской федерации молодежи расширение дружественных связей, информационный обмен в сфере молодежной политики и работы с молодежью Китая и Беларуси, а также обмен делегациями. Кроме того, стороны намерены реализовывать патриотические локальные молодежные проекты, развивать волонтерское движение и молодежное предпринимательство. Что касается Всемирного форума развития молодежи, который продолжается в Пекине, по его итогам будет принят план действий для усиления приоритетной роли молодежи в глобальном развитии.
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