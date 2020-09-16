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Реализовать "Всеобщую забастовку" оппозиции не удалось

Громкое название "Всеобщая забастовка" накануне появилось в телеграм-каналах оппозиции. Ее объявили на сегодня. Людей призывали бойкотировать работу. Реализовать свои "всеобщие" планы оппозиции вновь не удалось. Опять что-то у них пошло не так. Наши корреспонденты прогулялись по Минску в рабочее время и убедились в этом лично (видео).

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