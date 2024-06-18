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Реальные располагаемые доходы белорусов выросли на 9,8 % за первые 4 месяца 2024 года

В плюсе за четыре месяца текущего года реальные доходы населения Беларуси. Прибавка составила почти 10% к аналогичному уровню 2023 года.

Среди доходов белорусов львиную долю занимает зарплата. Далее идут пенсии, пособия и стипендии. А лишь после - доходы от предпринимательской и иной деятельности.

Номинальная начисленная средняя зарплата в апреле по стране превысила 2 тысячи 182 рубля.

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