Реанимационные кровати, эвакуационные кресла, каталки - РУП "Медтехноцентр" изготавливает более 100 наименований и широчайшую линейку медицинской мебели

А как работает сам механизм? В чем особенность? Давайте покажу вам уже на готовом примере, в чем особенность. Получается, пациент сидит, вы крепите двумя ремнями ноги, и надо его разложить. Оно раскладывается, вы подкатываете к лестнице, два человека, один здесь, второй снизу, можно один, как удобно. И вот так его по лестнице.

Илья Шелег, ведущий специалист по маркетингу РУП "Медтехноцентр"