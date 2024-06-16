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Реанимационные кровати, эвакуационные кресла, каталки - РУП "Медтехноцентр" изготавливает более 100 наименований и широчайшую линейку медицинской мебели
Освоение производства новых видов продукции, инновационные разработки и обучение персонала позволили государственному предприятию "Медтехноцентр" укрепить позиции на рынке. Коллектив работает стабильно и эффективно, постоянно расширяя линейку инновационной продукции и перечень оказываемых услуг.
Например, машина класса Б. Здесь есть все необходимое: дефибриллятор, ИВЛ-аппарат, встроенная система подачи кислорода, средства иммобилизации, электрокардиограф, медикаменты и каталка отечественная производства РУП "Медтехноцентр".
Фильм АТН "Здоровье нации" смотрите здесь
Производство белорусских каталок начали в 2023-м. До настоящего времени кареты скорой комплектовались изделиями из Чехии, Италии, США. Их средний ценник около 15 тыс. евро. РУП "Медтехноцентр" разработал каталку, которая полностью отвечает техническому заданию Минздрава, при этом в 2 раза дешевле импортных аналогов.
Это носилки, которые устанавливаются на каталку. Они съемные, чтобы если человека надо перенести в более труднодоступное место и транспортировать автомобиль скорой медицинской помощи. Они трансформируются (спинка, ножная секция) в разные положения, необходимые для конкретной ситуации. Каталка имеет возможность изменения по высоте.
Еще одна отечественная разработка - эвакуационное кресло для спуска пациента по лестничной площадке. Выдерживает до 180 килограммов, оснащено ремнями безопасности. В сложенном состоянии компактное. Выпуск начали в 2024-м.
А как работает сам механизм? В чем особенность? Давайте покажу вам уже на готовом примере, в чем особенность. Получается, пациент сидит, вы крепите двумя ремнями ноги, и надо его разложить. Оно раскладывается, вы подкатываете к лестнице, два человека, один здесь, второй снизу, можно один, как удобно. И вот так его по лестнице.
Только мебели для медучреждений РУП "Медтехноцентр" изготавливает более 100 наименований. Около 8 лет назад наладили массовый выпуск реанимационных кроватей. Сегодня их производят до тысячи в год с самым современным функционалом: с опцией взвешивания, регулировкой по высоте и в трех плоскостях.
На данном этапе происходит конечная сборка национальной кровати. Особенности кровати в первую очередь, что она белорусского производства. Второе, то, что материалы на 95 % отечественные. Занимает полный цикл сборки кровати около недели. За смену выпускается около 10 кроватей.
Кровати дополняются вот такими матрасами. Их выпускают тоже здесь, на этом производстве. Матрасы бывают двух видов: противопролежневые и влагонепроницаемые, соответственно с разным наполнением внутри.
Технологический суверенитет - это сегодня главная составляющая экономики страны. И касательно здравоохранения Медтехноцентр сегодня производит широчайшую линейку медицинской мебели, начиная от самых простых кроватей до сложных реанимационных. Локализация нашей продукции сегодня составляет не менее 70 %, по отдельным видам 100 %, т.е. производим полностью здесь.
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