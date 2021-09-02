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Реанимобиль с современным оборудованием подарили брестской больнице бизнесмены
Парк Брестской областной клинической больницы пополнился реанимобилем с современным оборудованием. В нем и аппарат для непрямого массажа сердца - в скорой Бреста он появился впервые. Машину с современным оснащением подарили бизнесмены. В салоне есть все, чтобы перевозить тяжелобольных пациентов на дальние расстояния, в том числе аппарат искусственной вентиляции легких и оборудование для диагностики сердца. Авто с таким комплектом особенно нужно отделению экстренной и планово-консультативной помощи. Его специалисты выезжают в районы области. Всего в год поступают около трех тысяч таких вызовов. И в пятистах случаях из них пациентов оперируют.
Александр Карпицкий, главврач Брестской областной клинической больницы:
Работа, конечно, очень большая, и необходимо отметить, что износ транспорта очень высокий, потому что пробег у некоторых машин 500 тысяч, у некоторых миллион километров. И это все происходит за 6-7 лет, поэтому такомуподарку, как реанимобиль, мы очень рады.
Сергей Данилевич, директор совместного белорусско-немецкого предприятия:
Это желание помочь нашей медицине, нашему государству в это непростое время. Наше дело было оказать помощь, а их дело - выбрать то, что им действительно нужно.
Кроме реанимобиля, больнице передали лазерную установку. Она будет помогать лечить пациентов с заболеванием сетчатки глаза.
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