Ребенок разбил машину или совершил грабеж: адвокат рассказала, кто за это понесет наказание

Краткий пересказ от ИИ

Лето подходит к концу, скоро начинается школьный сезон. С адвокатом Минской городской коллегии адвокатов Ольгой Становой в "Актуальном интервью" поговорили о недетских вопросах - наступлении уголовной, административной ответственности.

В сводках новостей то и дело пестрят заголовки то о погоне ГАИ за двумя подростками на мотоциклах, то о задержании четверых детей за распространение наркотиков, то о поджоге мальчиком 450 т соломы. Не редки случаи и детского травматизма.

Обсуждая данную тему и говоря об особенностях привлечения к административной либо к уголовной ответственности несовершеннолетних, необходимо сказать о возрасте наступления ответственности.

В статье 4.2 Кодекса об административных правонарушениях отмечено, что физическое лицо может быть привлечено к административной ответственности, если оно достигло 16 лет, за исключением ряда составов административных правонарушений, за которые возраст привлечения начинается с 14 лет. Такими составами административных правонарушений, когда физическое лицо может быть привлечено к административной ответственности, если оно достигло возраста 14 лет, являются оскорбления, умышленное причинение телесных повреждений либо иные насильственные действия, жестокое обращение с животными, мелкое хулиганство, мелкое хищение.

Ольга Становая:

"В Уголовном кодексе фактически действует аналогичная норма. Общеустановленным возрастом привлечения к уголовной ответственности является 16-летний возраст, однако по ряду статей (их достаточно широкий перечень) несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет также могут быть привлечены к уголовной ответственности. Такими составами являются убийство, причинение смерти по неосторожности, изнасилование (насильственное действие сексуального характера), кража, грабеж, разбой, вымогательство, угон транспортного средства или маломерного судна, хищение путем модификации компьютерной информации".

Ольга Становая

Адвокат обратила внимание и на преступления с банковскими пластиковыми карточками. Эти правонарушения достаточно распространены среди несовершеннолетних. Помимо этого, также часто встречается ряд уголовных статей - умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, захват заложника, хищение огнестрельного оружия, умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения, хищение наркотических, психотропных веществ, их прекурсоров и их аналогов.

"Если же ребенок совершил административный проступок либо уголовное преступление, при этом он не достиг возраста привлечения к данному виду ответственности, за его действия будут отвечать родители. При этом они получат административное наказание - штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также должны будут возместить причиненный несовершеннолетним ущерб", - подчеркнула Ольга Становая.

Допустим, ребенок разбил машину или окно на стройке - кому придется расплачиваться и возмещать ущерб?

"В данном случае начинают действовать нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь. Если вред причинен ребенком, не достигшим возраста 14 лет, то его обязаны будут возмещать родители, опекуны, попечители. Необходимо отметить, что даже при достижении таким ребенком возраста 18 лет, ответственность за возмещение ущерба с родителей не снимается. Что же касается детей в возрасте от 14 до 18 лет, причинивших такой ущерб, то они несут ответственность за его возмещение самостоятельно на общих основаниях. Если у них недостаточно имущества либо средств для возмещения вреда, тогда ущерб будут возмещать его родители, однако по достижении ребенком возраста 18 лет ответственность за возмещение такого ущерба с родителей снимается", - разъяснила Ольга Становая.

Главное фото: magnific.com